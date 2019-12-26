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26 грудня 2019, четвер, 14:56 4
Економіка 2019-12-26T15:02:29+02:00
Українські Новини
Кабмін очікує отримання "Нафтогазом" 22 млрд гривень прибутку в 2019

Кабмін очікує отримання "Нафтогазом" 22 млрд гривень прибутку в 2019

Григорий Яковенко
Фінплан, Кабмін, Нафтогаз

Кабінет Міністрів затвердив фінансовий план Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" на 2019 рік з чистим прибутком у розмірі 21,586 млрд гривень.

Про це свідчить розпорядження Кабміну від 18 грудня 2019 року №1286-р "Про затвердження фінансового плану "Нафтогазу" на 2019 рік", копією якого мають Українські Новини.

Фінпланом на 2019 рік передбачається отримання "Нафтогазом" 206,297 млрд гривень чистого доходу від реалізації продукції, з якого чистий дохід від транзиту газу складе 72,919 млрд гривень, а дохід від реалізації природного газу складе 132,593 млрд гривень.

Крім того, в 2019 році виплати на користь держави складуть 33,867 млрд гривень.

Також передбачається 87,6 млрд куб. м газу транзиту газу до 2019 році.

У свою чергу передбачається погашення кредиту під гарантії Світового банку в розмірі 395,3 млн євро.

Також фінплан передбачає 16,68 млн євро витрат на юридичні послуги по захисту прав та інтересів України у спорі між "Нафтогазом" і російською компанією "Газпром", 5,96 млн доларів на юрпослуги щодо забезпечення захисту України у справі за втраченим в Криму активів "Нафтогазу" і 4 млн євро на захист інтересів "Нафтогазу" у зв'язку зі зверненням акціонерів найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта".

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" і "Газпром" працюють над алгоритмом за виплати "Газпромом" 3 млрд доларів за рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма і відмови України від інших претензій.

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