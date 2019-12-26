Похолодает и засыпет мокрым снегом: прогноз погоды в Украине перед выходными

В то время, как синоптики прогнозируют снегопады и похолодание до Нового года, в пятницу 27 декабря в Киеве облачно, небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+3 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, небольшой мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+4 градуса. В Карпатах небольшой снег, температура ночью и днем -3…-8 градусов. В Моршине небольшой мокрый снег, температура ночью и днем 0…+2 градуса. В Трускавце небольшой мокрый снег, температура ночью и днем 0…+2 градуса. В Сваляве небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0…+2 градуса, днем +1…+3 градуса.

На севере Украины облачно, небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, в Житомирской области -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно, небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно, небольшой дождь, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем 0…+6 градусов.

На юге Украины облачно, небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +1…+7 градусов. В Крыму облачно, небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +3…+8 градусов. В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +6…+8 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде до Нового года.