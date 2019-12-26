подписаться на рассылку
22.9 23.25
25.2 25.8
˟
26 декабря 2019, четверг, 21:00 650 Карта
Общество 2019-12-26T21:15:01+02:00
Українські Новини
Похолодает и засыпет мокрым снегом: прогноз погоды в Украине перед выходными

Похолодает и засыпет мокрым снегом: прогноз погоды в Украине перед выходными

Надежда Комендантова
Прогноз погоды, погода в Украине, погода в Киеве, погода на Новый год, погода в декабре, погода зимой, Зима-2020, Погода, Прогноз

В то время, как синоптики прогнозируют снегопады и похолодание до Нового года, в пятницу 27 декабря в Киеве облачно, небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +1…+3 градуса.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, небольшой мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -2…+4 градуса. В Карпатах небольшой снег, температура ночью и днем -3…-8 градусов. В Моршине небольшой мокрый снег, температура ночью и днем 0…+2 градуса. В Трускавце небольшой мокрый снег, температура ночью и днем 0…+2 градуса. В Сваляве небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью 0…+2 градуса, днем +1…+3 градуса.

На севере Украины облачно, небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, в Житомирской области -2…+3 градуса, днем 0…+5 градусов.

В центре Украины облачно, небольшой дождь и мокрый снег, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…+5 градусов.

На востоке Украины облачно, небольшой дождь, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем 0…+6 градусов.

На юге Украины облачно, небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +1…+7 градусов. В Крыму облачно, небольшой дождь, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +3…+8 градусов. В Ялте небольшой дождь. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +6…+8 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде до Нового года.

 

Больше новостей о: Прогноз погоды погода в Украине погода в Киеве погода на Новый год погода в декабре погода зимой Зима-2020 Погода Прогноз

Пройдут снегопады и ударят морозы: киевлян призыва...
Сильный ветер, дожди и снег: прогноз погоды на 26 ...
Мокрый снег, дожди и сильные порывы ветра: прогноз...
На Украину надвигается циклон и морозы: прогноз по...
Архив
Новости
Зверобой после допроса в ГБР подала заявление на Трубу 21:15
Похоже, что у Авакова у самого нет уверенности по делу Шеремета, - Тейлор 21:06
Похолодает и засыпет мокрым снегом: прогноз погоды в Украине перед выходными 21:00 Карта
Как будет работать наземный транспорт в Киеве в новогоднюю ночь и где перекроют улицы 20:48
Зеленский одобрил оформление удостоверяющих личность документов проживающим в зоне АТО/ООС по месту обращения 20:42
больше новостей
Мне только спросить: "слуга народа" Остапенко пытался пролезть за депутатской зарплатой без очереди 19:44
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
Имущество главы "Райфайзен банк Аваль" Писарука арестовали 13:59
Пенсионный фонд увеличил выплату пенсий: сколько получат украинцы в декабре 05:55 Инфографика
больше новостей
Лукашенко заявил, что Украина спровоцировала Россию на войну 19:45
Депутаты должны получать зарплату от 70 тысяч гривен, - Арахамия 20:08
"Слуга народа" Устенко заявил, что аннексию Крыма спровоцировала отмена языкового закона Кивалова-Колесниченко 08:45
НКРЭКУ повысила тарифы на газ с Нового года: какие области заплатят больше других 12:42
Государство должно дорожникам более 2,7 млрд гривен, - Национальная ассоциация дорожников Украины 09:01 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok