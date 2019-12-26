Появятся морозы и зальет мокрым снегом: прогноз погоды до Нового года

И так как циклон Ailton принес в Украину осадки и похолодание, сегодня, 26 декабря, страну накроют туманы, дожди и мокрый снег. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook. По словам Диденко, дожди пройдут в большинстве областей, на Западе будет преобладать уже мокрый снег, в южной части существенные осадки маловероятны, однако туманы - вполне. Ветер будет с северо-запада, а в западных областях возможны сильные порывы. Температура воздуха + 3 + 7 градусов, на Западе 0 + 3 градуса, в Крыму до +9 градусов. В Киеве 26-го декабря пройдет дождь, температура воздуха будет колебаться в пределах +5, +6 градусов. Кроме того, к концу недели похолодает на 2-5 градусов, появятся небольшие "минусы" и станет больше мокрого снега. Однако это небольшое похолодание не перейдет в настоящие морозы, а, наоборот, изменится в начале нового года очередным потеплением. Карта: Facebook\/Наталья Диденко "Так что держите головы и сосуды в тонусе любыми здоровыми и умными способами, потому что погода будет переменчивой, облачной, влажной и с прыжками атмосферного давления", - написала синоптик. Погода в Киеве. Инфографика: meteonovosti Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде до Нового года.