Появятся морозы и зальет мокрым снегом: прогноз погоды до Нового года

И так как циклон Ailton принес в Украину осадки и похолодание, сегодня, 26 декабря, страну накроют туманы, дожди и мокрый снег. Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По словам Диденко, дожди пройдут в большинстве областей, на Западе будет преобладать уже мокрый снег, в южной части существенные осадки маловероятны, однако туманы - вполне.

Ветер будет с северо-запада, а в западных областях возможны сильные порывы.

Температура воздуха + 3 + 7 градусов, на Западе 0 + 3 градуса, в Крыму до +9 градусов.

В Киеве 26-го декабря пройдет дождь, температура воздуха будет колебаться в пределах +5, +6 градусов.

Кроме того, к концу недели похолодает на 2-5 градусов, появятся небольшие "минусы" и станет больше мокрого снега.

Однако это небольшое похолодание не перейдет в настоящие морозы, а, наоборот, изменится в начале нового года очередным потеплением.

Карта: Facebook/Наталья Диденко

"Так что держите головы и сосуды в тонусе любыми здоровыми и умными способами, потому что погода будет переменчивой, облачной, влажной и с прыжками атмосферного давления", - написала синоптик.

Погода в Киеве. Инфографика: meteonovosti

Как сообщали Українські Новини, синоптики рассказали о погоде до Нового года.