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26 декабря 2019, четверг, 14:09 491
Верховная Рада и партии 2019-12-26T16:01:28+02:00
Українські Новини
Депутаты Дубинский и Бужанский вступились за коллегу Устенко всвязи с нападками на него из-за "языкового закон

Депутаты Дубинский и Бужанский вступились за коллегу Устенко всвязи с нападками на него из-за "языкового закона"

Ирина Дорофейчук
Максим Бужанский, Александр Дубинский, Колесниченко-Кивалов, Алексей Устенко, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины

Народные депутаты из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский и Александр Дубинский высказались в поддержку их коллеги Алексея Устенко всвязи с обвинениями в его адрес со стороны отдельных политиков. Данная кампания началась после того, как Устенко во время дискуссии с нардепом от Европейской солидарности Алексеем Гончаренко в эфире одного из телеканалов заявил, что аннексию Россией Крыма спровоцировала отмена Верховной Радой "языкового закона" Колесниченко-Кивалова в 2014 году.

"Псевдопатриотическая шелупень набросилась на моего коллегу, народного депутата Алексея Устенко, который вчера в эфире одного из каналов заявил, что отмена закона Колечниченко-Кивалова вызвала волнения среди крымчан и дала Российской Федерации столь необходимый ей формальный повод для аннексии Крыма. Не пишу незаконной аннексии, потому что законной аннексии быть не может по определению. Так вот, да, всё ровно так и было.

Что, в первую очередь, подтверждается хотя бы тем фактом, что закон этот Турчинов так и не подписал. Вот ему, Турчинову, и предъявите претензии, вместо того, чтобы перевирать слова Устенко.

Вы ж из одного, назовем это так, с Турчиновым лагеря, разберитесь между собой", - написал Максим Бужанский на персональной странице в социальной сети Telegram.

В свою очередь в той же соцсети нардеп Александр Дубинский оставил следующую заметку.

"Мой коллега Устенко абсолютно правильно сказал, что языковой закон и последующие вопли Фарион-Тягнибока и другой чепухи стали ключевым информационным поводом для РФ начать раскачку Донбасса.

Более того, россСМИ как будто ждали этого закона, чтобы стартовать кампанию по отторжению Юго-Востока от Украины."

Как сообщали Українські Новини, языковой закон под авторством нардепов "Партии регионов" Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко был принят в июле 2012 года и предусматривал двуязычие в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%. После Евромайдана и смены власти Рада проголосовала за отмену этого закона, но и.о. главы Верховной Рады и и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

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