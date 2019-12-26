"Слуга народа" Устенко заявил, что аннексию Крыма спровоцировала отмена языкового закона Кивалова-Колесниченко

Аннексию Россией Крыма спровоцировала отмена Верховной Радой "языкового закона" Колесниченко-Кивалова в 2014 году. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко во время дискуссии с нардепом от Европейской солидарности Алексеем Гончаренко в эфире телеканала НАШ, информирует портал strana.ua.

"Неплохой победой было, когда в 2014 году был принят закон о языке, если вы уже эту тему затронули. В 2014 году был принят закон о языке, после чего были спровоцированы все эти действия в Крыму, после чего Российская Федерация вошла в Крым. Это было одним из того, с чего все началось", - сказал Устенко.

Напомним, языковой закон под авторством нардепов "Партии регионов" Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко был принят в июле 2012 года и предусматривал двуязычие в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%. После Евромайдана и смены власти Рада проголосовала за отмену этого закона, но и.о. главы Верховной Рады и и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.