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26 декабря 2019, четверг, 13:47 1401
Президент 2019-12-26T16:00:04+02:00
Українські Новини
Петиция Зеленскому о запрете "гендера" и "сексуальной ориентации" набрала необходимые для рассмотрения голоса

Петиция Зеленскому о запрете "гендера" и "сексуальной ориентации" набрала необходимые для рассмотрения голоса

Ольга Фандорина
Гендер, Сексуальная ориентация, Петиция, Запрет, Гендерная дискриминация

Электронная петиция к Президенту Владимиру Зеленскому о запрете использования понятия "гендер" в законодательных актах Украины набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Президента, передают Українські Новини.

"Не использовать понятие "гендер", "сексуальная ориентация", "гендерная идентичность" в Конституции Украины и никаких других законодательных формулировках", - сказано в ней.

Также, авторы петиции призывают не ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Кроме этого, петицией просят сохранить незыблемыми нормы действующей Конституции и Семейного кодекса, которые определяют брак как семейный союз женщины и мужчины и утверждают, что усыновителями не могут быть лица одного пола.

Также, авторы требуют отменить введенную Стратегию внедрения гендерного равенства "Образование: гендерное измерение-2021", которая, по их мнению,  пренебрегает правом родителей влиять на воспитание детей в соответствии с их мировоззренческими убеждениями и на образовательный процесс, а также требует прекратить проведение антидискриминационной экспертизы учебной литературы.

Офис Президента должен приступить к рассмотрению петиции в течение трех рабочих дней и обнародовать ответ Зеленского в течение 10 рабочих рабочих дней после этого.

16 января 2018 года Кабинет Министров одобрил стратегию внедрения гендерного равенства в сфере образования "Образование: гендерное измерение - 2021".

Как сообщали Українськi Новини, 10 декабря 2019 года супруга Президента Елена Зеленская инициировала присоединение Украины к инициативе Биарриц "Большой семерки" за гендерное равенство, обратившись с соответствующим призывом к Зеленскому и Кабмину.

Ранее сообщалось о украинках на должностях генералов: в Минобороны назвали единственную проблему на пути к равенству.

Тем временем, Кабинет Министров предлагает Верховной Раде снять запрет на использование труда женщин на тяжелых работах.

В ноябре в Украине прошли флешмобы, посвященные борьбе с насилием над женщинами.

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