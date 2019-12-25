The Guardian представило список самых ожидаемых семейных фильмов 2020 года

В 2020 году в мир выйдут множество фильмов и бестселлеров, которые с нетерпением ожидают телезрители. Издание The Guardian представило к концу года список самых ожидаемых фильмов для семейного просмотра, передает The Babel.

"Ведьмы" — 15 октября

В основу фильма лег роман Роальда Даля "Ведьмы", опубликованный в 1973 году, рассказывающий о восьмилетнем мальчике, который вместе со своей бабушкой вступает в противостояние со злыми ведьмами, давно жаждущими воплотить жуткий план против детей всего мира. Режиссер фильма — Роберт Земекис, среди продюсеров — Альфонсо Куарон и Гильермо дель Торо. В главных ролях — Энн Хэтэуэй и Анна Дэвлин.

"Мулан" — 26 марта

Экранизация классического мультфильма Disney рассказывает о бесстрашной молодой девушке, которая выдаёт себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам, надвигающимся на Китай. Старшая дочь храброго воина Хуа, Мулан — энергичная и решительная девушка. Когда император издаёт указ о том, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды имперской армии, Мулан занимает место своего больного отца, еще не зная о том, что ей предстоит прославиться как один из самых величайших воинов в истории Китая.

"Вперед" — 5 марта

Мультфильм от студии Pixar в жанре городское фэнтези. Действие фильма разворачивается в волшебном мире, населённом эльфами, троллями, кентаврами и другими существами. Когда-то их мир переполняла магия, но со временем всё стало иначе, и теперь существа живут обычной жизнью. Мама двоих братьев-эльфов Иэна и Барли Лайтфут дала им волшебный посох, который им завещал их папа, работавший бухгалтером, перед своим исчезновением, когда им обоим исполнится 16. При помощи волшебного камня в этом посохе братья смогут вернуть своего отца на одни сутки. В итоге удалось вернуть только нижнюю часть его тела, и братья отправляются в путешествие по необычным местам, чтобы вдоволь насладится одним днём с папой. И в этом приключении они также выяснят, куда подевалась магия из их мира.

"Секретный сад" — 16 апреля

"Секретный сад" — экранизация произведения Фрэнсиса Бёрнетта. Главная героиня фильма — маленькая девочка Мэри. Она потеряла своих родителей и стала сиротой. Теперь она живёт со своим дядей Арчибальдом в Великобритании. У дяди большой дом и очень интересный сад. В этом есть какая-то загадка. Мэри находит себе нового друга — мальчика Колина. Он помогает девочке залечить её душевные раны. Вместе они пытаются разгадать загадку таинственного сада.

"Круиз по джунглям" — 23 июля

В начале 1900-х группа авантюристов в небольшой лодке отправляется в путешествие по амазонским джунглям. Они разыскивают легендарное дерево, которое способно исцелять людей. Путешественников ждет встреча с опасными животными, командой конкурентов и коварным злодеем. Фильм вдохновлен масштабным аттракционом Диснейленда, который имитирует круиз по рекам Южной Америки и Африки. В главных ролях — Дуэйн Джонсон и Эмили Блант.

"Удивительное путешествие доктора Дулиттла" — 9 января

По сюжету семь лет назад эксцентричный доктор Джон Дулиттл, знаменитый врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. С тех пор он укрывается за высокими стенами своего поместья в компании экзотических животных. Но когда юная королева тяжело заболевает, доктор Дулиттл в поисках лекарства вынужден отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову. Ему придется проявить мужество и смекалку при встречах со старыми врагами и знакомствах с диковинными существами. Роль Дулиттла на себя примерял Роберт Дауни младший. Также в фильме снялись Антонио Бандерас и Майкл Шин, а среди актеров озвучки — Том Холланд.

"Душа" — 19 июня

Еще одно творение студии Pixar, которое рассказывает об учителе музыки, который теряет свою душу. В результате душа попадает в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы, и там он знакомится с молодой душой по имени 22.

"Артемис Фаул" — 29 мая

Укрытый от посторонних глаз, глубоко под поверхностью земной коры таится целый мир, населенный гномами, эльфами, пикси, лепреконами, брауни и другими волшебными существами. Они спрятались от людей и создали свою собственную весьма развитую цивилизацию. Их тайна так и оставалась бы нераскрытой, если бы не юный Артемис Фаул, прирожденный мошенник и единственный наследник древнего рода криминальных гениев. Он сумел не только найти доказательства существования подземного мира, но и придумал дерзкий план — ограбить его обитателей.

"Миньоны: Становление Гру" — 2 июля

Продолжение мультфильма "Миньоны" 2015 года. История расскажет о том, как главный герой "Гадкого я" Фелониус Грю становится суперзлодеем и как миньоны ему в этом помогают.

"Уходить" — 24 января

Новый фэнтезийный драматический фильм, снятый Брендой Чепмен, в главных ролях: Анджелина Джоли и Дэвид Ойелоу. Сюжет повествует о брате Питере, до того, как он отправился в Нетландию, и сестре Алисе до того, как она попала в Страну чудес. После смерти их старшего брата Алиса и Питер пытаются отвлечь родителей от горя, что в итоге приводит их в мир фантазий.

"Рая и последний дракон" — 25 ноября

"Рая и последний дракон" — это американский анимационный фэнтезийный фильм, снятый киностудией Disney. Мультфильм рассказывает о девочке Райе, которая решается отправиться в увлекательное путешествие, чтобы найти последнего дракона.

"Губка Боб в бегах" — 4 июня

Губка Боб и Патрик вынуждены отправиться в опасное путешествие, чтобы найти пропавшего питомца Гэри. Поиски похищенной улитки приводят друзей в манящий и обманчивый затерянный город Атлантик-Сити — обитель развлечений и порока. Но в конечном итоге любые неприятности помогут преодолеть сила дружбы. Одну из ролей в фильме сыграл Киану Ривз.

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