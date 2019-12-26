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26 декабря 2019, четверг, 05:00 7
Lifestyle 2019-12-26T05:45:01+02:00
Українські Новини
Шампанское и фейерверки: как встречают Новый год по всем традициям в Будапеште

Шампанское и фейерверки: как встречают Новый год по всем традициям в Будапеште

Елизавета Кесельман
Новый год, Рождество, Новогодние ярмарки, Новый год в Европе, Будапешт

Будапешт – столица и одновременно самый крупный город Венгрии. По численности населения Будапешт находится в Европейском Союзе на 8 месте. Город раскинулся на берегах Дуная и считается одним из лучших курортов Европы. Українські Новини расскажут, как отметить Новый год по всем традициями в Будапеште.

В Будапеште имеется множество термальных источников, обнаруженных еще кельтами. Благодаря этому он стал единственной в Европе столицей, которой официально присвоен статус курорта.

Одной из визитных карточек Будапешта называют его набережную. Красивые мосты, соединяющие Буду и Пешт, являются настоящими архитектурными шедеврами. Старейший, сданный в эксплуатацию в 1849 году, носит название Ланцхид, что переводится как "Цепной мост".

Будапешт славится своими поистине волшебными рождественскими ярмарками, ежегодно привлекая тысячи туристов в этот праздничный период.

Если вы решили встречать Новый Год в Будапеште, то вас ожидает невероятно яркий и запоминающийся праздник. Ведь город перед новогодними праздниками превращается в настоящую сказку. Улицы ярко украшены иллюминацией, а рождественские ярмарки Будапешта считаются одними из лучших в Европе.

Будапешт.Фото: wikiway.com
Будапешт.Фото: wikiway.com
Будапешт.Фото: wikiway.com
Будапешт.Фото: wikiway.com
Будапешт.Фото: wikiway.com
Будапешт.Фото: wikiway.com
Будапешт.Фото: wikiway.com
Будапешт.Фото: wikiway.com
Будапешт.Фото: wikiway.com
Будапешт.Фото: wikiway.com
Будапешт.Фото: wikiway.com
Будапешт.Фото: wikiway.com
Будапешт.Фото: wikiway.com
Будапешт.Фото: wikiway.com
Будапешт.Фото: wikiway.com
Будапешт.Фото: wikiway.com
Будапешт.Фото: wikiway.com
Будапешт.Фото: wikiway.com
Будапешт.Фото: wikiway.com
Будапешт.Фото: wikiway.com
Будапешт.Фото: wikiway.com
Будапешт.Фото: wikiway.com

Новый Год в Венгрии отмечают шумно и весело. Согласно венгерским традициями, чем ярче и веселее встретишь Новый Год, тем удачнее он сложится. Местные считают, что пляски и громкие фейерверки отпугивают злых духов, которые активизируются этой ночью.

Обязательный напиток для празднования Нового Года в Венгрии — шампанское. Самые популярные игристые вина здесь фирмы "Törley" и "BB".

Лучшие места для встречи Нового Года:

  • Ярмарка на площади Вёрёшмарти
  • Ярмарка перед Базиликой Святого Иштвана (на Базилике ожидается проекция с отсчётом времени перед Новым Годом)
  • Набережная Дуная

Традиционно в Будапеште проводится две главные рождественские ярмарки на площади Вёрёшмарти (Vörösmarty tér) и на площади перед Базиликой Святого Иштвана.

Если вы не сторонник уличных гуляний, то рекомендуем забронировать ресторан или круиз с новогодней программой. Такие праздничные программы проводятся во многих крупных отелях и ресторанах. 

Также в Будапеште в декабре ходят знаменитые на весь мир рождественские трамваи. Проехаться на них можно по обычному билетику.

Ранее мы рассказали о самых популярных туристических направлениях, которые будут пользоваться спросом у украинцев в следующем году, а также о том, как встретить Новый год в янтарной столице Польши. 

 

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