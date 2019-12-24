Сказка в Янтарной столице Польши: как встретить Новый год в Гданське

Каждый, кто ищет новогоднюю сказку за границей, обязательно должен посетить европейский "Трехград", он же город Гданськ (Польша), который славится своей историей и достопримечательностями. Українські Новини расскажут об интересных местах и зимних традициях города.

Гданьск не похож на другие польские города, его называют Янтарной столицей, ведь именно здесь расположен музей янтаря, где можно увидеть уникальный экспонат — ящерицу, застывшую в живице. Город состоит из тех разных исторических районов. Гданьск является самой большой частью "Трехградья" (Trojmiasto) на побережье Балтийского моря.

Гданьск, Сопот и Гдыня образуют агломерацию, протянувшуюся на 20 км вдоль залива. Все три города сохранили свою идентичность, но самый древний и интересный из них — Гданьск.

Гданьск — город в северной части Польши, расположен на побережье Балтийского моря.

Приезжая в Гданськ, туристы рекомендуют посетить Мариацкий костел (церковь Девы Марии). Относительно недалеко находиться Мальборкский замок. На Ратушной площади расположен знаменитый фонтан Нептуна, властителя морского города. Бронзовая статуя сооружена в 1633 году и стала одним из символов Гданська.

Самым модным морским курортом Польши считается Сопот - бывшая рыбацкая деревня в 12 км к северу от Гданьска. Сопот славится своей спокойной атмосферой и необычными зданиями. В летние месяцы город привлекает огромное количество туристов из Северной Европы и Польши, заполняющих кафе, рестораны и ночные клубы на главной пешеходной улице, носящей имя Героев Монте-Кассино, а также песчаные пляжи Гданьского залива. В Сопоте также есть 10-км тропа, проходящая через парк на берегу моря.

В Польше, как правило, Новый год встречают на торжественных балах, в отелях со специальной новогодней программой, на вечеринках или просто дома в кругу друзей. Очень популярным способом проводов старого и встречи нового года стали мероприятия под открытым небом, организованные властями в крупных городах Польши.