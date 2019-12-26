Город вальсов и музыкальное сердце Европы: как встретить Новый год в Вене

Вена – столица Австрии, которая завораживает атмосферой и мегаполисами современности. Для ценителей искусства, Вена станет идеальным городом, где ярко и запоминающе можно встретить Новый год и Рождество. Українські Новини расскажут, что следует посетить в праздничный сезон в Вене.

Часто можно услышать о том, что Вену ассоциируют с французским Парижем. Это город контрастов, с дворцовыми ансамблями, тенистыми бульварами, театрами и музеями, и даже собственной кондитерской школой, где виртуозно готовят круассаны и тарты .

Вена - одна из старейших европейских столиц, которая расположилась на берегах Дуная, идеально вписавшись в форму окружности, перерезанной руслом реки на две части.

Зима в столице Австрии мягкая, со снегом на крышах соборов, и без экстремального падения температур. Потому, это станет идеальным местом для тех, кто не любит морозные зимы.

Это город дворцов и монарших резиденций. Отправной точкой в экскурсии по культовым сооружениям столицы считается дворец Шёнбрунн – венский вариант французского Версаля, в кулуарах которого прятала фамильные секреты династия Габсбургов. На зиму австрийские монархи предпочитали перебираться в Хофбург – чуть менее пафосный дворцовый комплекс, неоднократно перестраивавшийся и подгонявшийся под капризные императорские вкусы.

Что касаемо музеев и арт-галерей, то их насчитывается более 100. Многие из экспозиций располагаются в императорских дворцах, как например, Галерея Бельведер, Музей Лихтенштейн, Альбертина, Этнологический музей в Хофбурге, а некоторые – в специально построенных для этого зданиях, в частности, Музей естествознания, Музей истории искусств, Военно-исторический музей.

В Вене имеется целый музейный квартал, самыми неординарными "жильцами" которого являются Музей Леопольда (здание в форме белого куба), Музей современного искусства и обожаемый всеми туристами в возрасте от 3 до 15 лет – Музей Zoom.