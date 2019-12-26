Город вальсов и музыкальное сердце Европы: как встретить Новый год в Вене

Вена – столица Австрии, которая завораживает атмосферой и мегаполисами современности. Для ценителей искусства, Вена станет идеальным городом, где ярко и запоминающе можно встретить Новый год и Рождество. Українські Новини расскажут, что следует посетить в праздничный сезон в Вене. Часто можно услышать о том, что Вену ассоциируют с французским Парижем. Это город контрастов, с дворцовыми ансамблями, тенистыми бульварами, театрами и музеями, и даже собственной кондитерской школой, где виртуозно готовят круассаны и тарты . Вена - одна из старейших европейских столиц, которая расположилась на берегах Дуная, идеально вписавшись в форму окружности, перерезанной руслом реки на две части. Зима в столице Австрии мягкая, со снегом на крышах соборов, и без экстремального падения температур. Потому, это станет идеальным местом для тех, кто не любит морозные зимы. Это город дворцов и монарших резиденций. Отправной точкой в экскурсии по культовым сооружениям столицы считается дворец Шёнбрунн – венский вариант французского Версаля, в кулуарах которого прятала фамильные секреты династия Габсбургов. На зиму австрийские монархи предпочитали перебираться в Хофбург – чуть менее пафосный дворцовый комплекс, неоднократно перестраивавшийся и подгонявшийся под капризные императорские вкусы. Что касаемо музеев и арт-галерей, то их насчитывается более 100. Многие из экспозиций располагаются в императорских дворцах, как например, Галерея Бельведер, Музей Лихтенштейн, Альбертина, Этнологический музей в Хофбурге, а некоторые – в специально построенных для этого зданиях, в частности, Музей естествознания, Музей истории искусств, Военно-исторический музей. В Вене имеется целый музейный квартал, самыми неординарными "жильцами" которого являются Музей Леопольда (здание в форме белого куба), Музей современного искусства и обожаемый всеми туристами в возрасте от 3 до 15 лет – Музей Zoom. [gallery-6092] Список самых популярных маршрутов возглавляет Рингштрассе – замкнутая в кольцо улица-бульвар, по которой без конца ездят туристические автобусы. Также большое количество исторических объектов Кертнерштрассе с ее подковообразной пешеходной зоной и Ам Хоф Платц, с ее славным римским прошлым. От собора Святого Стефана до Хофбурга тянется Грабен – старейший в столице гибрид пешеходной улицы и площади. Каждую зиму на площади напротив Венской ратуши вырастает целый рождественский городок для любителей яблочных штруделей, жареных каштанов и фруктов в карамели. Праздничную трапезу традиционно продолжает рождественский концерт, апосле музыкального перерыва приходит время налечь навай нахтпунш, или рождественский пунш, а также бренди со специями и шнапс с подогретым соком. Что необходимо сделать в Вене Попробовать настоящий "Захер" сначала в одноименном кафе, а потом в кондитерской "Демель", чтобы понять, чья же версия торта лучше. Добраться до Шток-им-Айзенплатц и разыскать символ этой части города – еловый ствол, помещенный в стеклянный цилиндр на углу одного из зданий. После того как "артефакт" идентифицирован, можно узнать его значение, а также историю появления на площади. Посетить хотя бы пять из более чем девяти сотен венских фонтанов – Свадебный, Доннербруннен, фонтаны Австрии и Нептуна, а также Хохштральбруннен. Сходить на знаменитое штрудель-шоу и поучаствовать в дегустации сладкого символа Вены. Ранее Українські Новини рассказали, как встретить Новый год в Гданське, а также о о самых популярных туристических направлениях, которые будут пользоваться спросом у украинцев в следующем году.