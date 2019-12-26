Военнослужащая, избитая в воинской части, рассказала что ее избила женщина и о коррупции в ВСУ

Военнослужащая Наталья Кулиш, об избиении которой 25 декабря заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, рассказала, что телесные повреждения ей нанесла другая военнослужащая – Вера Загороднюк. Об этом она рассказала в комментарии "Радио Свобода".

По словам Кулиш, инцидент произошел 14 декабря в воинской части А3438 в селе Красноселка Лиманского района.

"Нас отправили шить тенты на машины. Вера заявила, что не будет шить тенты и поедет домой, ей якобы трудно это делать. Я начала возмущаться, завязался конфликт, она начала меня ругать, а затем ударила по зубам и выбила два. Синяк на лице я замазывала, а зубы приклеила и так ходила до 19 декабря. Потом поехала в военный госпиталь", – рассказала военнослужащая.

Драку видел командир роты обеспечения Михаил Савичев, но он заявил, что якобы ничего не видел и что женщина ничего не докажет, утверждает Кулиш.

Женщина добавила, что конфликты в подразделении у нее начались с апреля 2019 года. В части она служит поваром, но по ее словам, ей приходилось быть разнорабочим, в частности ремонтировать помещения, выполнять строительные работы.

Она утверждает, что с самого начала службы говорила о коррупции в части, но не обращалась в военную прокуратуру из-за угроз.

"Я начала говорить о хищении сухих пайков, о том, что собирают с нас деньги, по 100–150 грн в месяц, неизвестно на что. Меня вызвал заместитель командира части по тыловому обеспечению Дмитрий Ангелюк и заявил, что "я или служу, или не служу", и угрожал уволить меня по состоянию здоровья", – говорил Кулиш.

Напомним, в Одесской области в воинской части избили женщину-военнослужащую.

Ранее военнослужащий застрелил коллегу во Львовской области.