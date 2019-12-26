Финансы не поют романсы: денежный гороскоп на 26 декабря для всех знаков

Деньги - один из самых главных ресурсов, которые необходимы всем, и отрицать это странно. Иногда даже приходится отыскивать необходимые минимальные суммы, чтобы купить самое нужное, например, подарки. Именно поэтому мы так часто стремимся обеспечить себя деньгами по максимуму, чтобы ни от кого не зависеть. Каким будет финансовое благополучие 26 декабря - рассказали астрологи.

Овен (20 марта - 19 апреля)

Весьма хороший день для того, чтобы совершить крупную покупку или просто купить что-либо, о чем вы давно мечтаете. Не ограничивайте крупные траты, потому что именно сегодня даже спонтанные покупки могут оказаться как никогда полезными. Не стоит экономить и на подарках, если вы решили купить близким что-то к Новому Году именно сегодня, ведь ваш выбор будет действительно очень удачным.

Телец (20 апреля - 20 мая)

У вас не самый лучший момент, чтобы что-то покупать или делать долгосрочные вложения. Это объясняется вашей сегодняшней невнимательностью, поэтому в магазинах следует быть особенно бдительным, чтобы не сорваться и не накупить безделушек. Также стоит пересмотреть вещи в шкафу и избавиться от того, что вы давно не носите.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Наиболее вероятное состояние на сегодня – острые финансовые трудности. Возможно, это будет связано необязательно с недостатком средств, но проблемы с некоторыми платежами или онлайн-покупками точно будут. Это следует учитывать и быть более внимательным, проявить особую бдительность к подозрительным продавцам и ссылкам.

Рак (21 июня - 21 июля)

У вас отличный момент для того, чтобы потратить некоторую сумму на небольшие сувениры друзьям. Кроме того, отличным решением сегодня будет потратить или отложить деньги на поездку, которую вы давно планируете. Правда, стоит избегать сделок с недвижимостью, вероятнее всего, они окажутся не слишком удачными.

Лев (22 июля - 22 августа)

День под знаком контроля. Будьте осторожны, чтобы не потратить больше, чем запланировали. Сегодня как раз такой день, когда соблазнов вокруг много, и все они, как назло сбивают вас с толку. Ни в коем случае не стоит сегодня брать крупные кредиты или занимать деньги, поскольку уже в ближайшем будущем это очень сильно ударит по вашему финансовому состоянию.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Благоприятный день для покупок, как мелких, так и крупных. Сегодня вам не стоит стесняться тратить любые суммы, поскольку все ваши вложения дадут выгодный результат. Однако, будьте внимательны к тем, кто дает вам советы о финансах – вполне вероятно, что человек явно хочет не обогатить вас, а совсем наоборот.

Весы (23 сентября - 22 октября)

День может оказаться довольно сложным, но весьма продуктивным с точки зрения трат. Сегодня удачной покупкой могут стать дорогие вещи – ювелирные украшения и бытовая техника. Однако, стоит следить за мелкими тратами, эйфория от крупной покупки может заставить тратить деньги и дальше.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Сегодня вы будете очень легко справляться со всеми трудностями. Если собираетесь покупать подарки детям – смело доверяйте своей интуиции, она вас точно не подведет. Внимательно прислушивайтесь к тому, что говорят вокруг вас. Возможно, что в обрывках разговоров выплывет важная для вас информация.

Стрелец (22 ноября - 20 декабря)

Явно не стоит давать денег в долг, даже самая маленькая сумма может оказаться весьма важной и нужной. Кроме того, сегодня вы можете чувствовать себя немного рассеянно, и это точно не пойдет вам на пользу при совершении покупок. Остерегайтесь также мошенников, сегодня они могут быть весьма активны.

Козерог (21 декабря - 19 января)

Хватит копить деньги, пора их тратить! Сегодня идеальный день для закупки подарков, а также для того, чтобы составлять списки и просто мечтать. Расслабьтесь, побалуйте и себя какой-то хорошей покупкой, например, новой электроникой или красивой одеждой, вы получите море удовольствия!

Водолей (20 января - 17 февраля)

В первой половине дня не стоит давать в долг крупные суммы. Зато сам день крайне удачный для давно запланированных трат – мебель, автомобили, недвижимость и прочие крупные покупки сегодня будут как нельзя кстати. Заодно взгляните на скидки и акции, сегодня вы наткнетесь на очень выгодный вариант.

Рыбы (18 февраля - 19 марта)

Сегодня день взаимосвязей – чем больше вы тратите, тем ольше получаете взамен. Деньги возвращаются положительной энергией, если, конечно, тратить их с умом. Поэтому радуйте себя и своих близких небольшими приятными сюрпризами и не стесняйтесь получать такие же небольшие подарки в ответ.

Ранее Українські Новини рассказали, что надеть разным знакам зодиака на Новый год.