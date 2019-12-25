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25 декабря 2019, среда, 06:00 24
Lifestyle 2019-12-25T08:15:01+02:00
Українські Новини
Как в кино: топ-5 новогодних образов из легендарных кинофильмов

Как в кино: топ-5 новогодних образов из легендарных кинофильмов

Елизавета Кесельман
Новый год, Кинообразы на Новый год, Карнавальная ночь, Ирония судьбы
Новогодние женские образы.Фото:mama.travel
Новогодние женские образы.Фото:mama.travel

Новый год и Рождество - это особая пора и возможность проявить себя во всей красе, примерять новый образ для новогодней ночи, или же в поисках вдохновения обратиться "за советом" к легендарным героиням из кинофильмов. Українські Новини создали подборку из 5 праздничных образов для девушек по мотивам легендарных новогодних фильмов, заработавших авторитет в течение многих десятков лет. 

"Карнавальная ночь"

Фильмы, на которых выросло не одно поколение, настолько закрепили свою легендарность, что никогда не выйдут из моды. Одним из таких является "Карнавальная ночь"(1956 год) в главной роли с Людмилой Гурченко, который многим запомнился образом Елены Крыловой белом платье в крупный золотой горох и пышной белой юбкой,  длиной "миди" и золотистыми туфельками. А также благодаря известной песне "Пять минут". 

Кадр из фильма: Кадр из фильма: "Карнавальная ночь".Фото: lostfilm.info

"Ирония судьбы, или с легким паром"

Подкрученные "вверх" волосы, легендарное коричнево-бежевое платье, застегнутое на все пуговицы - станет хорошей альтернативой новогоднего образа Надеждой Шевелевой (Барбарой Брыльской) из кинофильма "Ирония судьбы или с легким паром". Платье в трендовом нюдовом цвете сядет идеально на любой фигуре, а также подчеркнет талию и достоинства изящной женской фигуры.

Кадр из фильма: Кадр из фильма: "Ирония судьбы или с легким паром".Фото: woman.ua

"Незабываемый роман"

Если вы любите классику,  образ актрисы Деборы Керр из американской мелодрамы 1957 года "Незабываемый роман"станет идеальным образом . Платье в пол с драпировками, меховая накидка и сверкающие украшения — беспроигрышный вариант.

Кадр из фильма: Кадр из фильма: "Незабываемый роман".Фото: youtube.com

"Дневник Бриджит Джонс"

Бриджит Джонс опередила все тренды наперед. Знаменитая огромная пижама с пингвинами, да и в целом бельевой стиль, и пижамные вечеринки набирают популярности среди молодого поколения. Вариантов пижам  достаточно много— красивые атласные или шелковые наборы всевозможных цветов, с кружевом и без, которые отлично будут смотреться с классическими лодочками.

Кадр из фильма: Кадр из фильма: "Дневник Бриджит Джонс".Фото:kinokopilka.pro

"Секс в большом городе"

Ни один обзор не может обойтись без признанной иконы стиля в лице Кэрри Брэдшоу.  Идеальный новогодний лук от Кэрри — это: пижама, шуба, серебряная шапка с пайетками, белые ботильоны на каблуках и оригинальная сумка.  

Кадр из вильма: Кадр из вильма: "Секс в большом городе".Фото:woman.ua

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