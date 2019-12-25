Как в кино: топ-5 новогодних образов из легендарных кинофильмов

Новый год и Рождество - это особая пора и возможность проявить себя во всей красе, примерять новый образ для новогодней ночи, или же в поисках вдохновения обратиться "за советом" к легендарным героиням из кинофильмов. Українські Новини создали подборку из 5 праздничных образов для девушек по мотивам легендарных новогодних фильмов, заработавших авторитет в течение многих десятков лет.

"Карнавальная ночь"

Фильмы, на которых выросло не одно поколение, настолько закрепили свою легендарность, что никогда не выйдут из моды. Одним из таких является "Карнавальная ночь"(1956 год) в главной роли с Людмилой Гурченко, который многим запомнился образом Елены Крыловой белом платье в крупный золотой горох и пышной белой юбкой, длиной "миди" и золотистыми туфельками. А также благодаря известной песне "Пять минут".

Кадр из фильма: "Карнавальная ночь".Фото: lostfilm.info

"Ирония судьбы, или с легким паром"

Подкрученные "вверх" волосы, легендарное коричнево-бежевое платье, застегнутое на все пуговицы - станет хорошей альтернативой новогоднего образа Надеждой Шевелевой (Барбарой Брыльской) из кинофильма "Ирония судьбы или с легким паром". Платье в трендовом нюдовом цвете сядет идеально на любой фигуре, а также подчеркнет талию и достоинства изящной женской фигуры.

Кадр из фильма: "Ирония судьбы или с легким паром".Фото: woman.ua

"Незабываемый роман"

Если вы любите классику, образ актрисы Деборы Керр из американской мелодрамы 1957 года "Незабываемый роман"станет идеальным образом . Платье в пол с драпировками, меховая накидка и сверкающие украшения — беспроигрышный вариант.

Кадр из фильма: "Незабываемый роман".Фото: youtube.com

"Дневник Бриджит Джонс"

Бриджит Джонс опередила все тренды наперед. Знаменитая огромная пижама с пингвинами, да и в целом бельевой стиль, и пижамные вечеринки набирают популярности среди молодого поколения. Вариантов пижам достаточно много— красивые атласные или шелковые наборы всевозможных цветов, с кружевом и без, которые отлично будут смотреться с классическими лодочками.

Кадр из фильма: "Дневник Бриджит Джонс".Фото:kinokopilka.pro

"Секс в большом городе"

Ни один обзор не может обойтись без признанной иконы стиля в лице Кэрри Брэдшоу. Идеальный новогодний лук от Кэрри — это: пижама, шуба, серебряная шапка с пайетками, белые ботильоны на каблуках и оригинальная сумка.

Кадр из вильма: "Секс в большом городе".Фото:woman.ua

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