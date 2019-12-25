Под Полтавой взорвался жилой дом: есть жертвы

В Полтавской области в частном жилом доме произошел взрыв, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Как сообщается, 24 декабря в 23:12 в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве с последующим возгоранием в одноэтажном жилом доме на улице Пролетарской в селе Малая Перещепина, Новосанжарского района. Взрывом и огнем был уничтожен жилой дом. Пожарные спасли хозяина дома 1956 года рождения, которого с ожогами направили в Новосанжарскую центральную районную больницу. Также под завалами дома спасатели обнаружили тело женщины 1978 года рождения. К тушению привлекли восемь человек личного состава и две единицы техники 2-й Государственной пожарной части и Малоперещепинської местной пожарной охраны. Ущерб и причины происшествия устанавливаются. Как сообщали Українські Новини, на Оболони взорвалось помещение в школе, где была котельная. Ранее в Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк", улица была усыпана купюрами, объявлен план "Сирена".