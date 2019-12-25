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25 декабря 2019, среда, 16:58 1006
Происшествия 2019-12-25T17:15:01+02:00
Українські Новини
Под Полтавой взорвался жилой дом: есть жертвы

Под Полтавой взорвался жилой дом: есть жертвы

Таня Войтюк
Взрыв, Полтавская область, ГосЧС, Пожар
Взрыв в доме. Фото: ДСНС
Взрыв в доме. Фото: ДСНС

В Полтавской области в частном жилом доме произошел взрыв, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, 24 декабря в 23:12 в Службу спасения "101" поступило сообщение о взрыве с последующим возгоранием в одноэтажном жилом доме на улице Пролетарской в селе Малая Перещепина, Новосанжарского района.

Взрывом и огнем был уничтожен жилой дом.

Пожарные спасли хозяина дома 1956 года рождения, которого с ожогами направили в Новосанжарскую центральную районную больницу. Также под завалами дома спасатели обнаружили тело женщины 1978 года рождения.

К тушению привлекли восемь человек личного состава и две единицы техники 2-й Государственной пожарной части и Малоперещепинської местной пожарной охраны. Ущерб и причины происшествия устанавливаются.

Как сообщали Українські Новини, на Оболони взорвалось помещение в школе, где была котельная.

Ранее в Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк", улица была усыпана купюрами, объявлен план "Сирена".

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