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25 декабря 2019, среда, 16:37 735
Мир 2019-12-25T17:15:01+02:00
Українські Новини
Собор Парижской Богоматери не смогут восстановить полностью

Собор Парижской Богоматери не смогут восстановить полностью

Елизавета Кесельман
Собор Парижской Богоматери, Нотр-Дам, Пожар в Нотр-Даме, Восстановление собора
Нотр Дам после пожара. Фото: sputnik.by
Нотр Дам после пожара. Фото: sputnik.by

Собор Парижкой Богоматери, который потерпел масштабный пожар 15 апреля 2019 года, вероятнее всего так и не удастся полностью восстановить. Об этом рассказал настоятель собора Патрик Шове, передает агентство AP.

"Сегодня мы можем сказать, что есть вероятность в 50%, что собор будет сохранен. Также существует вероятность в 50% того, что строительные леса упадут на три свода, поскольку, как вы видите, здание все еще очень хрупкое", — отметил настоятель.

Отмечается, что одним из самых сложных этапов работы является изъятие 50 тысяч элементов старых строительных лесов, установленных в задней части здания. Настоятель рассказал, что после этого нужно оценить состояние собора, в частности количество камней, которые необходимо удалить и заменить. По его оценкам, потребуется еще 3 года, чтобы люди могли снова безопасно войти в собор, но полное восстановление займет больше времени.

Как сообщали Українські Новини, из горящего Нотр-Дама спасли часть святынь: в том числе терновый венец Христа.

Также впервые за 200 лет Нотр-Дам не будет проводить Рождественскую службу.

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