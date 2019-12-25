Собор Парижской Богоматери не смогут восстановить полностью

Собор Парижкой Богоматери, который потерпел масштабный пожар 15 апреля 2019 года, вероятнее всего так и не удастся полностью восстановить. Об этом рассказал настоятель собора Патрик Шове, передает агентство AP.

"Сегодня мы можем сказать, что есть вероятность в 50%, что собор будет сохранен. Также существует вероятность в 50% того, что строительные леса упадут на три свода, поскольку, как вы видите, здание все еще очень хрупкое", — отметил настоятель.

Отмечается, что одним из самых сложных этапов работы является изъятие 50 тысяч элементов старых строительных лесов, установленных в задней части здания. Настоятель рассказал, что после этого нужно оценить состояние собора, в частности количество камней, которые необходимо удалить и заменить. По его оценкам, потребуется еще 3 года, чтобы люди могли снова безопасно войти в собор, но полное восстановление займет больше времени.

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