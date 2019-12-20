подписаться на рассылку
23.1 23.4
25.55 26.05
˟
  • Новости
  • Жизнь
  • Впервые за 200 лет Нотр-Дам не будет проводить Рождественскую службу
20 декабря 2019, пятница, 19:55 105
Жизнь 2019-12-20T19:56:30+02:00
Українські Новини
Впервые за 200 лет Нотр-Дам не будет проводить Рождественскую службу

Впервые за 200 лет Нотр-Дам не будет проводить Рождественскую службу

Валерия Драгомирова
Рождественская служба, Собор Парижской Богоматери, Нотр-Дам
Пожар в Нотр-Дам. Фото: twitter/PompiersParis
Пожар в Нотр-Дам. Фото: twitter/PompiersParis

Администрация собора Парижской Богоматери впервые отказалась от проведения ночной Рождественской мессы. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на "Associated Press".

Так, сообщается, что это первый случай за последние 200 лет, когда в соборе не будет праздничной службы.

"Впервые со времен Французской революции у нас не будет ночной мессы", — заявил настоятель собора Патрик Шове.

По его словам, в соборе проводились службы даже во время Первой мировой войны, да и во время Второй мировой "не было никаких проблем". "Один раз собор был закрыт на Рождество — после 1789 года, когда антикатолические французские революционеры превратили памятник в "храм разума", — рассказал Шове.

Настоятель Нотр-Дама проведет на Рождество службу в Сен-Жермен-лʼОсеруа — средневековой церкови Парижа недалеко от Лувра. В церковь из собора перенесут готическую скульптуру Богоматери с младенцем Иисусом на руках, которая уцелела после пожара. Мессу будет сопровождать песнопениями хор Нотр-Дама.

Как сообщали Українські Новини, в апреле произошел пожар в соборе Нотр-Дам.


Ранее архитекторы заявили, что Нотр-Дам может рухнуть из-за аномальной жарыю  

 

Больше новостей о: Рождественская служба Собор Парижской Богоматери Нотр-Дам

Архив
Новости
Стало известно, сколько человек находится в больницах после пожара в одесском колледже 21:16
Завтра в Украине будет рабочая суббота, а на следующей недели дополнительный выходной 21:15
В субботу в Украине пройдут дожди, температура от -6 до +14 20:54
В столичном ночном клубе начался корпоратив "Слуг народа", - СМИ 20:23
Мужчину приговорили до 10 лет тюрьмы за попытку подорвать железную дорогу в Харькове 20:05
больше новостей
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
Аномальное тепло сменит похолодание: прогноз синоптиков на пятницу 23:25
Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное 08:09
Гривна продолжает расти в цене: рекордно низкий курс покупки доллара 06:00
"Газпром" готов компенсировать "Нефтегазу" $3 млрд путем принудительного взыскания арестованных активов, - источник 14:35
больше новостей
Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное 08:09
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
На руках Парубия кровь Майдана - отец Зеленского спустя сутки попросил убрать эту фразу из своего интервью 10:05
Скриншот: youtube/ Я-UA ТВ канал
В Украине объявили победителей в восьми номинациях антипремии "Академическое недостоинство - 2019" 21:32
Суд разрешил снять электронный браслет с Гладковского 18:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok