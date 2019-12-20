Впервые за 200 лет Нотр-Дам не будет проводить Рождественскую службу

Администрация собора Парижской Богоматери впервые отказалась от проведения ночной Рождественской мессы. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на "Associated Press".

Так, сообщается, что это первый случай за последние 200 лет, когда в соборе не будет праздничной службы.

"Впервые со времен Французской революции у нас не будет ночной мессы", — заявил настоятель собора Патрик Шове.

По его словам, в соборе проводились службы даже во время Первой мировой войны, да и во время Второй мировой "не было никаких проблем". "Один раз собор был закрыт на Рождество — после 1789 года, когда антикатолические французские революционеры превратили памятник в "храм разума", — рассказал Шове.

Настоятель Нотр-Дама проведет на Рождество службу в Сен-Жермен-лʼОсеруа — средневековой церкови Парижа недалеко от Лувра. В церковь из собора перенесут готическую скульптуру Богоматери с младенцем Иисусом на руках, которая уцелела после пожара. Мессу будет сопровождать песнопениями хор Нотр-Дама.

Как сообщали Українські Новини, в апреле произошел пожар в соборе Нотр-Дам.



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