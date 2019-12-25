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25 декабря 2019, среда, 16:12 34
Жизнь 2019-12-25T16:12:49+02:00
Українські Новини
Биографический триллер с Кристен Стюарт "Против всех врагов" выйдет на экраны 27 февраля

Биографический триллер с Кристен Стюарт "Против всех врагов" выйдет на экраны 27 февраля

Елизавета Кесельман
Артхаус Трафик, Кристен Стюарт, Против всех врагов, Премьера фильма

27 февраля на экранах украинских кинотеатров ожидается премьера биографического триллера "Против всех врагов" о скандально-известной актрисе Джин Сиберг. Об этом сообщает Артхаус Трафик.

Фильм основан на биографии скандально известной актрисы Джин Сиберг - легенды новой французской волны. Главную роль исполнила обладательница премий BAFTA и "Сезар", "Актриса десятилетия" по версии Ассоциации голливудских критиков (НСА) Кристен Стюарт, знакомая зрителям по таким работам как "Сумерки", "Светская жизнь", "Зильс-Мария", "Персональный покупатель "и другие. Продюсером ленты выступил автор мюзикла "Ла-ла Лэнд" Фред Бергер.

 

В конце 60-х годов звезда французской "новой волны", актриса Джин Сиберг на пике своей карьеры начала выступать за права афроамериканцев и коренных народов США. Тогда же ФБР развернуло против нее разведывательную операцию: систему обследований и громких провокаций. В этой сети шпионажа молодой агент, которого тайно доставили в Сиберг, становится одним из главных героев ее истории.

В феврале также ожидается премьера исторической драмы "Работа без авторства." 

Также в Киеве впервые прошел инклюзивный фестиваль европейских фильмов.

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