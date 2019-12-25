Биографический триллер с Кристен Стюарт "Против всех врагов" выйдет на экраны 27 февраля

27 февраля на экранах украинских кинотеатров ожидается премьера биографического триллера "Против всех врагов" о скандально-известной актрисе Джин Сиберг. Об этом сообщает Артхаус Трафик.

Фильм основан на биографии скандально известной актрисы Джин Сиберг - легенды новой французской волны. Главную роль исполнила обладательница премий BAFTA и "Сезар", "Актриса десятилетия" по версии Ассоциации голливудских критиков (НСА) Кристен Стюарт, знакомая зрителям по таким работам как "Сумерки", "Светская жизнь", "Зильс-Мария", "Персональный покупатель "и другие. Продюсером ленты выступил автор мюзикла "Ла-ла Лэнд" Фред Бергер.

В конце 60-х годов звезда французской "новой волны", актриса Джин Сиберг на пике своей карьеры начала выступать за права афроамериканцев и коренных народов США. Тогда же ФБР развернуло против нее разведывательную операцию: систему обследований и громких провокаций. В этой сети шпионажа молодой агент, которого тайно доставили в Сиберг, становится одним из главных героев ее истории.

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