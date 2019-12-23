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23 декабря 2019, понедельник, 20:52 11
Lifestyle 2019-12-23T21:00:01+02:00
Українські Новини
Экранизация исторической драмы "Работа без авторства" ожидается в феврале

Экранизация исторической драмы "Работа без авторства" ожидается в феврале

Елизавета Кесельман
Артхаус Трафик, Экранизация, драма, Премьера фильма

20 февраля на экраны страны выйдет историческая драма "Работа без авторства" Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка о немецком художнике Герхарде Рихтере. Об этом передает Артхаус Трафик.

Премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы Венецианского кинофестиваля, где он был отмечен премией молодежного жюри. Лента была номинирована на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке и лучшую операторскую работу. Фильм был снят в Германии и Италии.

 

Фильм основан на биографии немецкого художника Герхарда Рихтера. Детство Рихтера пришлось на нацистские года, что повлияло не только на его жизнь, но и на его творчество.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве впервые прошел инклюзивный фестиваль европейских фильмов.

Также в ноябре вышел исторический триллер "Цена правды" о трагедии украинского народа.

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