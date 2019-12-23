Экранизация исторической драмы "Работа без авторства" ожидается в феврале

20 февраля на экраны страны выйдет историческая драма "Работа без авторства" Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка о немецком художнике Герхарде Рихтере. Об этом передает Артхаус Трафик.

Премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы Венецианского кинофестиваля, где он был отмечен премией молодежного жюри. Лента была номинирована на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке и лучшую операторскую работу. Фильм был снят в Германии и Италии.

Фильм основан на биографии немецкого художника Герхарда Рихтера. Детство Рихтера пришлось на нацистские года, что повлияло не только на его жизнь, но и на его творчество.

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