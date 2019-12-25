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25 декабря 2019, среда, 14:19 85
Политика 2019-12-25T14:45:01+02:00
Українські Новини
Платформа Бойко требует наказать нападавших на журналистов в суде

Платформа Бойко требует наказать нападавших на журналистов в суде

Елизавета Кесельман
Юрий Бойко, Опозиционная платформа - за життя, нападение на журналистов, дело Шеремета, Убийство Павла Шеремета, Апеляционный суд
Юрий Бойко. Фото: zаgittya.com.uа/
Юрий Бойко. Фото: zаgittya.com.uа/

Оппозиционная платформа - за життя требует от властей наказать нападавших под зданием Апелляционного суда Киева, во время слушаний резонансного дела об убийстве Павла Шеремета. Об этом информирует портал zagittya.com.ua.

"Свобода слова, обеспечение безопасности и защита сотрудников СМИ – это ключевые условия развития демократии. Но у Зе-власти другие приоритеты. Вместо того, чтобы обуздать радикалов и националистов, гарантировать безопасность и создать условия для работы независимых СМИ, власть ищет способ ограничить свободу слова", - говорится в сообщении.

По мнению Оппозиционной платформы-за життя, нынешняя власть не в состоянии обеспечить безопасность журналистов и остановить бандитизм радикалов.

Нападение на журналистов Дмитрия Кучера, Антонину Белоглазову, Юлию Корзун и Аллу Жизневскую, которые выполняли свою работу, является показанием того, независимая журналистика является проблемой для нынешней власти, которая не разделяет их политическую доктрину.

"Оппозиционная платформа – за життя требует найти и привлечь к ответственности всех виновных в нападении на журналистов независимых изданий. Этот вопиющий случай открытого насилия против работников СМИ и препятствования журналистской деятельности станет "лакмусовой бумажкой" для оценки ситуации со свободой слова в Украине",- заявили во фракции. 

Как сообщали Українсьікі Новини, НСЖУ призвал правоохранителей жестко отреагировать на атаки на журналистов в суде по убийству журналиста Шеремета. 

Также Бужанский и Дубинский требуют от "Слуги народа" и Зеленского отреагировать на нападения на журналистов в суде над обвиняемыми в убийстве журналиста Шеремета.

Ранее сопредседатель фракции Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко заявил журналистам, что продолжит борьбу против рынка земли. 

Больше новостей о: Юрий Бойко Опозиционная платформа - за життя нападение на журналистов дело Шеремета Убийство Павла Шеремета Апеляционный суд

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