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25 декабря 2019, среда, 11:55 204
Судебная власть 2019-12-25T12:30:03+02:00
Українські Новини
Судья собирал пожертвы - ГБР займется расследованием дела

Судья собирал пожертвы - ГБР займется расследованием дела

Елизавета Драбкина
Высший антикоррупционный суд, Судья, Вымогательство, злоупотребление властью
Высший антикоррупционный суд Фото: Українські Новини
Высший антикоррупционный суд Фото: Українські Новини

Высший антикоррупционный суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) открыть уголовное производство по факту злоупотреблений и вымогательства судьей Обуховского районного суда Киевской области.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Истец обратился в суд с жалобой на бездеятельность должностных лиц ГБР.

В заявлении он указывает о совершении судьей Обуховского районного суда Киевской области уголовных преступлений, предусмотренных статьями 189 (вымогательство), 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 369 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

В поданном заявлении указано то, что судья, используя служебное положение, в помещении суда без разрешения владельца государственного имущества путем самоуправства и при молчаливой поддержке других работников суда, начал использовать помещение не по целевому назначению.

Отмечается, что он организовал в суде волонтерский пункт для сбора денег и иного имущества, якобы на нужды государства.

Также в заявлении указано, что данный судья, используя служебное положение, открыто предлагал посетителям суда, то есть сторонам по делу, платить (жертвовать) деньги и другие материальные ценности на нужды государства.

4 декабря заявление поступило в ГБР, однако дело не было открыто.

17 декабря Высший антикоррупционный суд удовлетворил жалобу и обязал ГБР внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование по указанным фактам.

Как сообщали Українські Новини, суд обязал СБУ расследовать дело против руководства Нацбанка.

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