На климатической Конференции ООН договорились уменьшить выбросы углерода

В воскресенье, 15 декабря, участники 25-й Всемирной конференции ООН (COP25) по проблемам изменения климата приняли итоговое компромиссное заявление, которое предусматривает регулирования и сокращения выбросов углерода. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на "BBC".

Согласно этому документу, государства должны предпринимать больше мер для выполнения Парижского соглашения по климату, в частности поднять выше планки своих климатических целей и оказывать поддержку в этой сфере развивающимся странам.

Кроме того, к 2020 году развитые страны должны доказать, что придерживались своих предыдущих климатических обещаний.

Председатель COP25, министр охраны окружающей среды Чили Каролина Шмидт выразила надежду на то, что итоговое заявление поможет достичь договоренностей на следующей конференции, которая пройдет в 2020 году в Глазго.

Основной вопрос, который обсуждался на нынешней конференции, — как поддержать менее обеспеченные страны финансово, чтобы смягчить ущерб от изменений климата и действующих правил, касающихся квот на выбросы парниковых газов.



Как сообщали Українські Новини, конференция ООН по климату в Мадриде была продлена на один день, ее участники 14 декабря не могли найти компромисса и согласовать итоговые документы.