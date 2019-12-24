Основатель Uber продал 90% акций и уволился из компании

Основатель компании Uber Трэвис Каланик заявил об уходе совета директоров. Он покинет пост 31 декабря. Об этом передает Axios.

Отмечается, что он уйдет из компании, чтобы сосредоточиться на своей новой деятельности в бизнесе и благотворительности.

"Uber был частью моей жизни на протяжении последних 10 лет. В конце десятилетия, когда компания стала публичной, мне кажется, что настал подходящий момент сосредоточиться на своих текущих деловых и благотворительных целях. Я горжусь всем, чего добился Uber и я буду продолжать болеть за его будущее со стороны", — сказал Каланик.

Он покинул пост еще в 2017 году после нескольких скандалов, связанных со слежкой за клиентами и водителями. Также были разногласия в компании с методами его управления. Каланик сохранил место в совете директоров, но в течении предыдущих месяцев продал за $2,5 млрд 90% акций Uber, которые ему принадлежали.

Как сообщали Українські Новини, в Uber заявляли о том, что пользователям теперь доступен вертолет.

Также около полтысячи клиентов Uber подверглись насилию со стороны сотрудников.