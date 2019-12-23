Зеленский и Трамп c ракетой в руках, а Путин в карете Санта Клауса: The Week представил итоговую обложку

Помимо того, что Президент Украины Владимир Зеленский попал на обложку Time, он также стал одним из лиц 2019 года по версии журнала The Week. Номер должен появиться в продаже в Британии и США 27 декабря, сообщает "Страна". На обложке Зеленский и Дональд Трамп вырывают друг у друга ракету. Это аллюзия к тому, что после утечки информации о разговоре Зеленского с Трампом в США начался скандал об импичменте американскому лидеру Дональду Трампу. Также лицами года редакция The Week назвала: адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, премьер-министра Британии Бориса Джонсона, председателя КНР Си Цзиньпина, шведскую экоактивистку Грету Тунберг, генерального прокурора США Уильяма Барра, который усомнился в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года, спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая объявила начало процедуры импичмента президента США Дональда Трампа, игрока баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, который, по мнению болельщиков, встал на сторону Китая в конфликте НБА с этой страной, американского юриста и политика, представляющего штат Массачусетс в сенате, Элизабет Уоррен, которая отметилась в скандале об импичменте Трампа, бывшего вице-президента США и действующего американского сенатора Джо Байдена, из-за личности которого начался скандал с импичментом Трампа. Президент России Владимир Путин на обложке изображен в карете Санта Клауса. Он, как и остальные действующие лица, находится на московской Красной площади: по левую руку - ГУМ, по центру - Храм Василия Блаженного. Как сообщали Українські Новини, Трамп подписал военный бюджет США на 2020 с выделением Украине $300 млн. Напомним, ранее The Economist обнародовал обложку с Путиным в образе царя.