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24 декабря 2019, вторник, 19:00 303
Силовые структуры 2019-12-24T19:00:51+02:00
Українські Новини
В Украину прислали сверхсовременный вертолет для МВД

В Украину прислали сверхсовременный вертолет для МВД

Елизавета Кесельман
МВД, Авиалинии, Авиация, Airbus
Фото:mvs.gov.ua
Фото:mvs.gov.ua

Один из ведущих производителей вертолётов в мире Airbus Helicopters  прислал в Украину сверхсовременный вертолет Super Puma для системы авиабезопасности Министерства внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В частности, вертолет приземлился в столичном аэропорту "Жуляны" 24 декабря. Он прилетел из Франции в Украину в рамках договора между МВД и компанией Airbus и пополнил авиапарк Единой авиационной системы МВД. После проведения необходимых процедур вертолет передадут в Национальную гвардию.

Отмечается, что эта модель обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузки и надежности в категории 11-тонных двигунових машин.

До конца 2019 года ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов H125 для Государственной пограничной службы. А в течение следующего года планируется поставка в Украину еще 10 вертолетов.

Всего с начала контракта с французской компанией в Украину прибыли пять вертолетов. Три уже переданы на нужды ГСЧС, еще два — для Национальной гвардии.

Как сообщали Українськкі Новини, ранее МВД ликвидировало экономический департамент Нацполиции, потому что он давил на бизнес.

Также МВД в следующем году может получить на 700 млн гривен больше.

 

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