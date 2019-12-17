Кличко номинирован на звание лучшего боксера десятилетия

Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе, (BWAA) номинировала на звание лучшего боксера десятилетия украинского спортсмена Владимира Кличко.

Кроме Кличко, на награду претендует еще четверо боксеров: американцы Флойд Мейвезер и Андре Уорд, а также мексиканец Сауль Альварес и филиппинец Мэнни Пакьяо. Кличко, Мейвезер и Уорд уже завершили профессиональные карьеры боксеров.

Победитель в номинации будет объявлен 17 января следующего года.

Владимир Кличко первый бой на профессиональном ринге провел в 1996 году, а последний — в 2017-ом. За это время украинец провел 69 боев, одержал победу в 64 из них и потерпел пять поражений. Во время карьеры Кличко владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000—2003, 2008—2015), IBF (2006—2015), IBO (2006—2015), WBA (2011—2015) и The Ring (2009—2015).

Как сообщали Українські Новини, ранее украинская спортсменка Елена Овчинникова стала чемпионкой мира муай-тай среди женщин по версии WBC.

Кроме того, сборная Украины по боевому самбо выиграла чемпионат мира в России.