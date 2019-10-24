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24 октября 2019, четверг, 19:59 61
Происшествия 2019-10-24T20:00:01+03:00
Українські Новини
В США трое маленьких детей проживали в доме с 245 "домашними питомцами"

В США трое маленьких детей проживали в доме с 245 "домашними питомцами"

Дети, США, Животные, Антисанитария
Беспорядок. Фото:pixabay
Беспорядок. Фото:pixabay

В США во Флориде полиция обнаружила дом, где члены семьи проживали вместе с 245 животными. Об этом передает CNN.

В частности, в службу антисанитарии поступил звонок от Грегга Нельсона, который является главой семейства, где также проживало 3 маленьких детей, возрастом 10 лет, а также жена Сьюзан Нельсон и девушка, с которой мужчина находился в отношенияхпо имени Мелисса Гамильтон.

Во время экспедиции работники службы антисанитарии обнаружили четыре собаки, 10 сахарных летающих поссумов, ежа, 14 птиц, 60 взрослых и 23 детенышей крыс.

Отмечается, что в доме не было чистого места без наличия фекалий, мусора и грязи животных. 

Офицер Энтони Бинз из Эджвотер расскзазал, что в доме везде были мухи, а детская спальня была переполнена мусором. Некоторые животные были в клетках и лежали в своих фекалиях и моче, и все они, казалось, заражены блохами, а другие свободно бродили по дому, у них были обнаружены загноения. Некоторые были просто мертвы.

Правоохранители рассказали, что Нельсон решил позвонить в службу антисанитарии после того, как решил прекратить отношения как со своей женой, так и с девушкой. Он хотел забрать детей с собой, но мать их не пускала. В заявлении полиции мужчина отметил, что считал, дом, где живут дети, непригодным для жизни.

"По моему пятилетнему опыту работы правоохранителем это худшее место проживания, которое я видел, относительно чрезвычайного запаха аммиака, количества животных и просто повседневных условий жизни, в которых этим трем несовершеннолетним пришлось жить в этом доме", - заявил офицер Бинз.

Отмечается, что всех животных вывезли в приют, а троих взрослых обвинили в жестоком обращении с детьми и животными.

Как сообщали Українськя Новини, ранее под Севастополем обнаружили свалку трупов домашних животных.

Также под Киевом задержали мужчину и женщину, которые убивали и мучали животных в своем "приюте".

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