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24 декабря 2019, вторник, 09:19 107 Документ
Судебная власть 2019-12-24T09:19:02+02:00
Українські Новини
Против детективов НАБУ открыли уголовное производство из-за ложного заключения эксперта по делу Писарука-Бахма

Против детективов НАБУ открыли уголовное производство из-за ложного заключения эксперта по делу Писарука-Бахматюка, - СМИ

Тимофей Борзенко
ГБР, ГБР Украины, Уголовное производство, НАБУ, Александр Писарук, Олег Бахматюк, Бахматюк, ВиЭйБи Банк, Министерство юстиции Украины, VAB Банк

ГБР открыло уголовное производство по факту составления возможно заведомо ложного заключения судебным экспертом. Детективы НАБУ подозреваются во вмешательстве в составление экспертного заключения по делу Писарука-Бахматюка, информирует портал unian.net.

Об этом свидетельствует запись в Едином реестре досудебных расследований. Досудебное расследование в уголовном производстве проводит Территориальное управление ГБР в Киеве. Дело возбуждено по факту составления возможно заведомо ложного заключения судебным экспертом по вероятным вмешательствам детективов НАБУ в уголовном производстве НАБУ по делу Писарука-Бахматюка. Такое правонарушение квалифицируется по ст.384 ч.2 Уголовного кодекса как заведомо ложное заключение эксперта во время досудебного следствия. Такие действия, соединенные с искусственным созданием доказательств обвинения или защиты, а также совершенные из корыстных побуждений, наказываются исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

В деле о рефинансировании ВиЭйБи банка НАБУ обвиняло экс-руководство банка в якобы неправдивой оценке залогового имущества в 1,8 млрд грн. И хотя уже были официальные выводы экспертиз, подтверждающие правильность оценки стоимости, от Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины и Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз, следствие НАБУ их проигнорировало и, наоборот, ссылалось на еще одну, свою экспертизу. Открытое ГБР производство как раз и касается факта и обстоятельств проведения такой экспертизы, выводы которой никак не согласуются с выводами официальных экспертиз.

Дело Писарука-Бахматюка, которое было повторно открыто НАБУ в нарушение норм действующего законодательства, касается получения рефинансирования от НБУ VAB Банком. Официальные выводы экспертиз, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ пока опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ бывшему руководству и экс-владельцу банка. Кроме того, сам Олег Бахматюк, бывший владелец ВиЭйБи банка, неоднократно предлагал государству погасить задолженность банка, выведенного с рынка решением НБУ, но ответа пока не получил.

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