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23 декабря 2019, понедельник, 23:51 153
Президент 2019-12-23T23:51:01+02:00
Українські Новини
Зеленский подписал закон, предоставляющий добровольцам статус УБД

Зеленский подписал закон, предоставляющий добровольцам статус УБД

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
УБД, Добровольцы

Во вторник, 23 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №2045-1 о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам. Об этом сообщает сайт Верховной рады Украины.

4 декабря парламент одобрил во втором чтении законопроект №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции", которым будет введен механизм получения статуса участника боевых действий добровольцами. За документ проголосовали 329 парламентариев.

В частности, вносятся изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". В перечень участников боевых действий включаются лица, которые в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, на протяжении не менее 30 календарных дней, в том числе по совокупности дней, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины и другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

Ко второму чтению была внесена норма о получении статуса УБД лицами-добровольцами, которые принимали участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, то есть уже не в АТО, а в операции Объединенных сил.

Ранее также сообщалось, как добровольцам получить статус участника боевых действий.

В 2018 году льготы участников антитеррористической операции распространили на участников операции Объединенных сил.

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