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23 декабря 2019, понедельник, 22:51 684
Политика 2019-12-23T22:51:38+02:00
Українські Новини
Трамп заморозил военную помощь Украине сразу после телефонного разговора с Зеленским, - СМИ

Трамп заморозил военную помощь Украине сразу после телефонного разговора с Зеленским, - СМИ

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Дональд Трамп, Военная помощь, импичмент Трампа

Президент США Дональд Трамп заморозил военную помощь Украине примерно через полтора часа после разговора с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил представитель Белого дома Майк Даффи, передает CNN.

"Основываясь на полученных мною указаниях и в свете планов администрации пересмотреть помощь Украине, включая помощь в сфере безопасности, я прошу приостановить до дальнейших распоряжений выполнение любых дополнительных обязательств по линии Министерства обороны", - сказал Даффи в письме представителям оборонного ведомства США.

По его словам, Трамп дал указание отдельным представителям Пентагона приостановить военную помощь Украине уже через 90 минут после разговора с Зеленским.

Также Трамп попросил представителей спецслужбы не разглашать информацию тем, кому это необходимо для "выполнения директивы".

Как сообщали Українські Новини, на заседании вечером 18 декабря (по киевскому времени – в ночь на 19 декабря) Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины для победы на выборах-2020.

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