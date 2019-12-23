Трамп заморозил военную помощь Украине сразу после телефонного разговора с Зеленским, - СМИ

Президент США Дональд Трамп заморозил военную помощь Украине примерно через полтора часа после разговора с президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил представитель Белого дома Майк Даффи, передает CNN.

"Основываясь на полученных мною указаниях и в свете планов администрации пересмотреть помощь Украине, включая помощь в сфере безопасности, я прошу приостановить до дальнейших распоряжений выполнение любых дополнительных обязательств по линии Министерства обороны", - сказал Даффи в письме представителям оборонного ведомства США.

По его словам, Трамп дал указание отдельным представителям Пентагона приостановить военную помощь Украине уже через 90 минут после разговора с Зеленским.

Также Трамп попросил представителей спецслужбы не разглашать информацию тем, кому это необходимо для "выполнения директивы".

Как сообщали Українські Новини, на заседании вечером 18 декабря (по киевскому времени – в ночь на 19 декабря) Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа.

Ранее Трамп заявил, что ему не нужна помощь Украины для победы на выборах-2020.