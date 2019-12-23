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  • Превышение вредных веществ в воздухе Киева влияет на здоровье и увеличивает рост смертности, - исследование
23 декабря 2019, понедельник, 22:00 327
Политика 2019-12-23T22:10:22+02:00
Українські Новини
Превышение вредных веществ в воздухе Киева влияет на здоровье и увеличивает рост смертности, - исследование

Превышение вредных веществ в воздухе Киева влияет на здоровье и увеличивает рост смертности, - исследование

Ярина Вацяк
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Концентрация вредных веществ в Киеве стабильно превышает гранично допустимые нормы, что напрямую наносит вред и влияет на состояние здоровья местных жителей. В некоторые периоды за последние два года уровень загрязнения в несколько раз превышал допустимую норму. Тем временем, были обнародованы точки Киева и пригородов с самым грязным воздухом.

Об этом говорят данные научного исследования, которое оказалось в распоряжении LB.ua.

Мониторинг показателей озона уже десять лет является одним из обязательных и приоритетных в странах ЕС. В Украине этот загрязнитель воздуха не отслеживался вообще. Первое научное исследование по определению граничных концентраций озона в приземном слое атмосферного воздуха в столице провела лаборатория качества воздуха Института общественного здоровья имени Марзеева НАМНУ.

Ученые проводили замеры в мае-сентябре 2018 и 2019 годов, и за весь этот период концентрации озона были или на границе допустимого норматива, или сильно превышали его (1-1,7 ГДК).

"Эти показатели превышают действующий в Украине норматив в 25 случаях, европейский норматив - в каждом случае из проанализированных", - пояснили в лаборатории, проводившей исследование.

Такие уровни концентрации озона существенно влияют на состояние здоровья населения, обуславливая рост дополнительный случаев смерти на 5-9%, говорится в сопроводительной части исследования киевского воздуха.

Авторы исследования также подчеркивают необходимость введения постоянного мониторинга озонового загрязнения в Украине и информирования населения о его результатах.

Согласно "Руководящих принципов ВОЗ по качеству воздуха" от 2005 года, наиболее серьезный риск для здоровья несут загрязнение ТЧ (твердые частицы или, иначе, мелкодисперсная пыль) озоном, азотом и двуокисью серы. В Украине анализ содержания ТЧ и озона не ведется ни одним из госорганов, осуществляющих стационарный мониторинг воздуха.

Озон в приземном слое атмосферы (не путать с озоновой дырой и озоновым слоем верхних слоев) образуется в результате реакции с солнечным светом окиси азота и летучих соединений, которые выбрасываются в воздух машинами и промышленностью. Поэтому самые высокие уровни озонового загрязнения фиксируются в теплое время года, когда много солнечных дней.

Как сообщали Українські Новини, в октябре уровень загрязнения атмосферы в Украине угарным газом достиг очень высокого уровня.

С 19 по 25 ноября в воздухе Киева также зафиксировали превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций.

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