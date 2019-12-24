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24 декабря 2019, вторник, 06:15 184 Документ
Кабмин 2019-12-24T06:15:02+02:00
Українські Новини
Возмутившийся маленькой зарплатой Милованов в ноябре получил в 2,5 раза меньше своего зама

Возмутившийся маленькой зарплатой Милованов в ноябре получил в 2,5 раза меньше своего зама

Анна Рудык
Тимофей Милованов, зарплаты чиновников, зарплаты Кабмина
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов
Тимофей Милованов. Фото: Facebook/Тимофей Милованов

Заработная плата министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова за ноябрь составила 80 тыс. гривен, его заместителей - от 143 тыс. до 195,3 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Милованову в ноябре, составила 79 883 гривны, из которых после удержания налогов и сборов выплачено 64 306 гривен.

Зарплата первого заместителя министра Павла Кухты составила 156 387 гривен, заместителей Тараса Высоцкого – 169 009 гривен, Светланы Панаиотиди – 150 807 гривен, Дмитрия Романовича – 160 333 гривны, заместителя - торгового представителя Тараса Качки - 195 350 гривен, Сергея Николайчука – 142 939 гривен, Юлии Свириденко – 151 227 гривен, Инны Метелевой – 163 375 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, несмотря на то, что ранее депутат от "Слуги народа" Анна Скороход написала об отставке министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, тот опровергает информацию СМИ о собственной отставке.

Ранее Милованов заявил, что получил 93 тыс. гривен заработной платы за 3 месяца работы в министерстве. 

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