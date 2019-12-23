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  • МВД Израиля отказалось от опубликованных данных о репатриантах России и Украины, посчитав их неточными
23 декабря 2019, понедельник, 20:33 241
Политика мира 2019-12-23T21:00:02+02:00
Українські Новини
МВД Израиля отказалось от опубликованных данных о репатриантах России и Украины, посчитав их неточными

МВД Израиля отказалось от опубликованных данных о репатриантах России и Украины, посчитав их неточными

Елизавета Кесельман
МИД Израиля, МВД Израиля, Репатриация, Статистика
Израиль.Фото: 34travel.me
Израиль.Фото: 34travel.me

В Министерстве внутренних дел Израиля после подсчетов количества репатриантов за последние 9 лет, вяснилось, что 86% репатриантов из России и Украины не являются евреями по Галахе, после чего в ведомстве отказались от опубликованных им же официальных статистических данных. Об этом передает издание "Вести.Израиль по-русски".

Отмечается, что после того, как такое процентное соотношение привело к скандалу, в том числе и в социальных сетях, Управление регистрации населения ("Рашут ха-охлусин") сообщило, что вероятно, в процессе сбора данных произошли неполадки. Цифры проверят заново и опубликуют уточненные данные.

Согласно данным МВД Израиля о национальной принадлежности репатриантов, приехавших в Израиль в период с начала 2012 года до октября 2019 года, выяснилось, что за это время в Израиль переехали:

из России 52,337 человек, из них 4,3% записаны как евреи в реестре МВД;

  • Из Украины репатриировались 37,958 человек, 8% этого числа - евреи, согласно документам министерства;
  • Франция - 28,676 репатриантов (27% - евреи);
  • США - 18,272 репатрианта (30% - евреи).

Как сообщали Українські новини, ранее Израиль направил Украине ноту протеста c обвинением в чествовании "пособников нацистов".

Также украинцам упростили систему въезда в Израиль благодаря новым договоренностям.

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