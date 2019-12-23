САП хочет установить экс-депутату Рады Полякову 370 тыс. гривен залога

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обратилась в Высший антикоррупционный суд с ходатайством об избрании бывшему депутату Верховной Рады Максиму Полякову (фракция "Народный Фронт") меры пресечения в виде залога 370 тыс. гривен по делу о компенсациях за аренду жилья в Киеве.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Мера пресечения как и у остальных (фигурантов) - залог", - сказал он.

Размер залога отвечает нанесенному вследствие его действий ущербу госбюджету.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ и САП сообщили экс-депутату Рады Полякову (НФ) о подозрении в незаконном получении 367 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в Киеве.

Кроме того, в марте НАБУ закрыло дело о незаконном обогащении депутатов Дейдея и Полякова.