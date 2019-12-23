Людмила Игнатенко заявила о том, что не разрешала НВО рассказывать ее историю в сериале "Чернобыль"

Жена погибшего пожарника-ликвидатора аварии га ЧАЭС Людмила Игнатенко, которая была прообразом главной героини в фильме от HBO "Чернобыль" заявила, что не давала каналу разрешения рассказывать ее историю. Об этом она рассказала в интервью BBC.

"Когда узнала, что фильм будет про меня, было обидно и неприятно. ... Я считаю, что телекомпания поступила неправильно, что не встретилась со мной. Мне звонили из Москвы, говорили: "Мы снимали фильм в Латвии, Киеве, не смогли с вами связаться, но хотели". Это уже на тот момент фильм был снят. Мне предложили $3 тысячи "просто так", но я положила трубку, думала, что это фейк", — рассказала Игнатенко.

По ее словам, на восприятие звонка также повлиял тот факт, что звонили из России.

Она добавила, что ей неприятно было смотреть некоторые кадры из фильма, в частности, сцену с похорон ее мужа: "Мне было больно от лжи в фильме, что я стою с обувью в руках. Да, Васю похоронили без обуви, но обувь была рядом с ним", — пояснила Игнатенко.

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