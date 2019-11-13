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  • В Германии намерены сажать в тюрьму за съемку людей под одеждой без их согласия
13 ноября 2019, среда, 16:46 21
Европа 2019-11-13T16:47:25+02:00
Українські Новини
В Германии намерены сажать в тюрьму за съемку людей под одеждой без их согласия

В Германии намерены сажать в тюрьму за съемку людей под одеждой без их согласия

Германия, Криминализация фото, Криминализация видео, Съемка без согласия
Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Правительство Германии проголосовало за законопроект, который криминализирует фото или видеосъемку людей под одеждой без их согласия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Отмечается, что в последние годы с распространением смартфонов участились случаи фото- или видеосъемки других людей под их одеждой без их согласия.

Представленный в среду законопроект, который еще нуждается в одобрении парламента, также криминализирует несанкционированное фотографирование и распространение снимков людей, погибших в авариях.До Германии подобное законодательство приняли в этом году Англия и Уэльс.

Немецкое правительство хочет также запретить делать или распространять несанкционированные фотографии, "изображающие мертвого человека жестоко или оскорбительно", наказывая за это до двух лет заключения.

Министр юстиции Кристин Ламбрехт говорит, что "мы должны освободить родственников от дополнительных страданий от фотографий их умерших родителей или детей, которые широко распространяются".


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