Великобритания выпустила список правил для обнаженных сцен в кино после жалоб Эмилии Кларк

После того, как Эмилия Кларк заявила о несоблюдении договора, касаемого обнаженных сцен в кино-съемках, ассоциация режиссеров Великобритании составила перечень правил съемки обнаженных и сексуальных сцен в кино, которая состоит из 96 пунктов. Об этом говорится на сайте ассоциации, передает The Babel.

В частности, список опубликовали после заявления актрисы Эмилии Кларк о том, что она чувствовала себя некомфортно во время съемки обнаженных сцен в сериале "Игра престолов". Актриса также призналась, что ее пытались принудить к откровенным сценам в других проектах, не предупредив об этом заранее.

Среди прочего, новые правила запрещают заставлять актера раздеваться на пробах. Вместо полного обнажения теперь можно прийти на кастинг в бикини или плавках, а также взять с собой сопровождающего. При этом обнажение на пробах должно обговариваться за 48 часов до встречи.

Перед съемками откровенной сцены создатели фильма должны получить письменное согласие исполнителей, а перед финальным утверждением той или иной откровенной сцены режиссер должен посоветоваться с участвовавшими в ней актерами.

Репетиции, а также съемки должны проходить в специально отведенном месте. Все детали сцен проговариваются заранее. Актеры не должны находиться обнаженными до начала съемок и после них. Также исполнители должны договариваться между собой о сигналах прекращения сцены, если одного из них что то не устраивает.

Также на съемочной площадке не рекомендуется шутить, для сцен сексуального насилия следует привлекать каскадеров, а у членов съемочной группы рекомендуется изымать мобильные телефоны для предотвращения незаконной съемки.

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