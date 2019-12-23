Зеленський і Трамп з ракетою в руках, а Путін у кареті Санта Клауса: The Week представив нову обкладинку

Окрім того, що Президент України Володимир Зеленський потрапив на обкладинку Time, він також став одним з облич 2019 року за версією журналу The Week. Номер повинен з'явитися у продажу в Британії і США 27 грудня, повідомляє "Страна". На обкладинці Зеленський і Дональд Трамп виривають один в одного ракету. Це алюзія до того, що після витоку інформації про розмову Зеленського з Трампом у США почався скандал про імпічмент американському лідерові Дональду Трампу. Також особами року редакція The Week назвала: адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, голови КНР Сі Цзіньпіна, шведську экоактивистку Грету Тунберг, генерального прокурора США Вільяма Барра, який засумнівався в розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року, спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка оголосила початок процедури імпічменту президента США Дональда Трампа, гравці баскетбольного клубу "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, який, на думку вболівальників, встав на бік Китаю в конфлікті НБА з цією країною, американського юриста і політика, що представляє штат Массачусетс в сенаті, Елізабет Уоррен, яка відзначилася в скандалі про імпічмент Трампа, колишнього віце-президента США та чинного американського сенатора Джо Байдена, через особистість якого почався скандал з імпічментом Трампа. Президент Росії Володимир Путін на обкладинці зображений у кареті Санта Клауса. Він, як і інші дійові особи, перебуває на московській Красній площі: по ліву руку - ЦУМ, по центру - Храм Василя Блаженного. Як повідомляли Українські Новини, Трамп підписав військовий бюджет США на 2020 з виділенням Україні $300 млн. Нагадаємо, раніше The Economist оприлюднив обкладинку з Путіним в образі царя.