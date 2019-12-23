Зеленський і Трамп з ракетою в руках, а Путін у кареті Санта Клауса: The Week представив нову обкладинку

Окрім того, що Президент України Володимир Зеленський потрапив на обкладинку Time, він також став одним з облич 2019 року за версією журналу The Week. Номер повинен з'явитися у продажу в Британії і США 27 грудня, повідомляє "Страна".

На обкладинці Зеленський і Дональд Трамп виривають один в одного ракету. Це алюзія до того, що після витоку інформації про розмову Зеленського з Трампом у США почався скандал про імпічмент американському лідерові Дональду Трампу.

Також особами року редакція The Week назвала:

адвоката Трампа Рудольфа Джуліані,

прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона,

голови КНР Сі Цзіньпіна,

шведську экоактивистку Грету Тунберг,

генерального прокурора США Вільяма Барра, який засумнівався в розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року,

спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка оголосила початок процедури імпічменту президента США Дональда Трампа,

гравці баскетбольного клубу "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса, який, на думку вболівальників, встав на бік Китаю в конфлікті НБА з цією країною,

американського юриста і політика, що представляє штат Массачусетс в сенаті, Елізабет Уоррен, яка відзначилася в скандалі про імпічмент Трампа,

колишнього віце-президента США та чинного американського сенатора Джо Байдена, через особистість якого почався скандал з імпічментом Трампа.

Президент Росії Володимир Путін на обкладинці зображений у кареті Санта Клауса. Він, як і інші дійові особи, перебуває на московській Красній площі: по ліву руку - ЦУМ, по центру - Храм Василя Блаженного.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп підписав військовий бюджет США на 2020 з виділенням Україні $300 млн.

Нагадаємо, раніше The Economist оприлюднив обкладинку з Путіним в образі царя.