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22 декабря 2019, воскресенье, 17:59 233
Общество 2019-12-22T18:45:02+02:00
Українські Новини
"Олимпийские" федерации обратились к Зеленскому из-за прекращения финансирования

"Олимпийские" федерации обратились к Зеленскому из-за прекращения финансирования

Таня Войтюк
Олимпийские игры, Олимпиада-2020, Токио, Спорт
Олимпийские игры. Фото: Playbuzz
Олимпийские игры. Фото: Playbuzz

Президенты спортивных федераций Украины по олимпийским видам спорта - регби, хоккея, баскетбола, бокса и легкой атлетики Украины - обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за прекращения выделения средств для финансирования их деятельности.

Открытое обращение Федерация баскетбола и легкой атлетики размесила у себя на сайте.

В письме указано, что подготовка к Олимпийским играм-2020 вышла на завершающую стадию, а от того, будет ли выделено запланированное госфинансирование указанных федераций, зависит качество подготовки спортсменов.

"Во всех видах спорта в разгаре борьба за олимпийские лицензии и путевки на другие главные международные соревнования - чемпионаты мира и Европы. От того, будет ли выделено запланированноегосударственное финансирование, зависит качество подготовки и, соответственно, результат выступления украинских спортсменов, в т.ч . на ХХХI летних Олимпийских играх в Токио. В данной ситуации все это находится под угрозой срыва", - пишут в сообщении.

Президенты спортивных федераций отмечают, что уже сейчас у них возникла задолженность за услуги, предоставленные в течение 2019 года. Они также сообщают, что спортсменам приходится отменять тренировочные сборы, чтобы избежать увеличения долгов.

По их словам, прекращение финансирования именно в этот период разрушает все усилия, которые были потрачены на подготовку спортсменов к Олимпийским играм в течение предыдущих 3,5 лет. Многолетний труд тренеров, спортсменов, менеджмента могут быть разрушены в то время, когда до достижения поставленных целей остается сделать последние шаги".

Как сообщали Українські Новини, в Токио открыли 5-этажный стадион к Олимпийским играм-2020.

Напомним, WADA предварительно отстранило Россию сразу от двух Олимпийских игр.

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