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15 декабря 2019, воскресенье, 18:26 57
Жизнь 2019-12-15T18:27:14+02:00
Українські Новини
В Токио открыли 5-этажный стадион к Олимпийским играм-2020

В Токио открыли 5-этажный стадион к Олимпийским играм-2020

Валерия Назаренко
Токио, Национальный стадион, Олимпийские игры
Стадион. Фото: Twitter/Mahesh
Стадион. Фото: Twitter/Mahesh

В Токио завершилось строительство Национального стадиона, который примет Олимпийские игры в 2020 году. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на "The Japan News".

Национальный стадион строили в течение трех лет. Он имеет пять этажей над землей и два под землей, занимает площадь около 69 600 квадратных метров. Стадион рассчитан на 68 тысяч зрителей. Стоимость постройки арены составила $1,44 млрд.

Это будет место для церемоний открытия и закрытия, соревнований по легкой атлетике и финала женского футбола на Олимпийских играх в Токио.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Предполагается, что на проведение соревнований будет потрачено около $18 млрд.

Церемонии открытия и закрытия, а также соревнования по легкой атлетике на Паралимпийских играх в Токио также пройдут на новом стадионе.

Как сообщали Українські Новини, Россию могут не пустить на Олимпийские игры в 2020 году. 

Тем временем в Париже представили логотип Олимпиады 2024 года. 

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