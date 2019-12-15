В Токио открыли 5-этажный стадион к Олимпийским играм-2020

В Токио завершилось строительство Национального стадиона, который примет Олимпийские игры в 2020 году. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на "The Japan News". Национальный стадион строили в течение трех лет. Он имеет пять этажей над землей и два под землей, занимает площадь около 69 600 квадратных метров. Стадион рассчитан на 68 тысяч зрителей. Стоимость постройки арены составила $1,44 млрд. Это будет место для церемоний открытия и закрытия, соревнований по легкой атлетике и финала женского футбола на Олимпийских играх в Токио. Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Предполагается, что на проведение соревнований будет потрачено около $18 млрд. Церемонии открытия и закрытия, а также соревнования по легкой атлетике на Паралимпийских играх в Токио также пройдут на новом стадионе. #Tokyo2020 #Olympics ප්රධාන ක්රිඩාංගනය! අපිට හරි ලඟයි. වාසනාව තිබ්බොත් යනව බලන්න. New National Stadium. අසූදාහකට ආසන්න ගනනකට බලන්න පුලුවන්! ඇ.ඩො බිලියන 1.4ක් වියදම් කරල තියනව. Design එක #KengoKuma ගේ! pic.twitter.com\/Bm9y8jqI4o — Mahesh(මයියා) (@MaheshNegombo) 13 декабря 2019 г. Как сообщали Українські Новини, Россию могут не пустить на Олимпийские игры в 2020 году. Тем временем в Париже представили логотип Олимпиады 2024 года.