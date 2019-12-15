В Токио открыли 5-этажный стадион к Олимпийским играм-2020

В Токио завершилось строительство Национального стадиона, который примет Олимпийские игры в 2020 году. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на "The Japan News".

Национальный стадион строили в течение трех лет. Он имеет пять этажей над землей и два под землей, занимает площадь около 69 600 квадратных метров. Стадион рассчитан на 68 тысяч зрителей. Стоимость постройки арены составила $1,44 млрд.

Это будет место для церемоний открытия и закрытия, соревнований по легкой атлетике и финала женского футбола на Олимпийских играх в Токио.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Предполагается, что на проведение соревнований будет потрачено около $18 млрд.

Церемонии открытия и закрытия, а также соревнования по легкой атлетике на Паралимпийских играх в Токио также пройдут на новом стадионе.

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