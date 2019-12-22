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22 декабря 2019, воскресенье, 17:41 73
Европа 2019-12-22T18:45:02+02:00
Українські Новини
На фоне протестов Макрон отказался от президентской пенсии

На фоне протестов Макрон отказался от президентской пенсии

Таня Войтюк
Эммануэль Макрон, Франция, Протесты, Пенсия
Эммануэль Макрон. Фото:Facebook/Emmanuel Macron
Эммануэль Макрон. Фото:Facebook/Emmanuel Macron

Президент Франции Эммануэль Макрона, чьи планы по реформированию пенсионной системы подверглись протестами и забастовкам, отказался от будущей президентской пенсии.

Об этом сообщает Politico.

Согласно закону, датируемой 1955 годом, президенты Франции имеют право получать пенсию в размере около 6000 евро ежемесячно, как только они покинули свой пост. Макрона намерен изменить этот закон.

"Он (Макрон, - ред.) отказался от президентской пенсии в размере 6220 евро ежемесячно, а также от будущего членства в Конституционном совете Франции, на что имеет право каждый бывший президент Франции. Место в Конституционном совете предусматривает выплату 13 тыс. 500 евро ежемесячно", - говорится в сообщении.

Отметим, что предыдущий президент страны Франсуа Олланд также отказался от платы от Конституционного совета, но Макрон стал первым президентом Франции, который отказался от предусмотренной ему пенсии.

Как сообщали Українські Новини, во Франции люди устроили массовую забастовку в Париже из-за повышения пенсионного возраста, которая длилась на протяжении 10 дней.

Напомним, в день "нормандской встречи" в Париже образовались рекордные пробки из-за забастовки. 

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