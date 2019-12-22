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  • Какой вред авокадо может нанести планете и чем украинцы могут его заменить
22 декабря 2019, воскресенье, 13:33 21
Жизнь 2019-12-22T14:30:02+02:00
Українські Новини
Какой вред авокадо может нанести планете и чем украинцы могут его заменить

Какой вред авокадо может нанести планете и чем украинцы могут его заменить

Валерия Драгомирова
польза, Вред, Авокадо, Евгений Комаровский
Авокадо. Фото: pixabay
Авокадо. Фото: pixabay

Интерес к авокадо растет все больше с каждым годом. Мякоть авокадо богата витаминами и важными минеральными веществами. В последнее время появилось много статей о пользе авокадо и о том, что без него не обойтись. Доктор Евгений Комаровский заявил, что главный вред авокадо не для отдельно взятого человека, а для планеты Земля в целом.

Об этом он рассказал в видео на странице в Facebook.

"Нужно понимать, что отдельный продукт не может быть хорошим или плохим. Кроме питания важен и ваш образ жизни. Если вы едите авокадо и более пяти минут в день смотрите политические новости по телевизору - для вас нет полезных продуктов. Если вы не занимаетесь спортом, если в вашей жизни нет отдыха, счастья, любви, друзей - никаким авокадо вы жизнь не измените", - сказал он.

По словам Комаровского, авокадо неплохой продукт, однако ничего уникального в нем нет.

"Поверьте, если вы польете квашеную капусту подсолнечным маслом и съедите это вместе с орехами и жареным картофелем, то вы получите те же микроэлементы, содержащиеся в авокадо. Да, действительно, если вместо мяса вы будете есть авокадо, то у вас будет снижаться уровень холестерина, но это полезно не для всех", - говорит Комаровский.

Также доктор считает, что главная проблема авокадо - это его вред не для отдельно взятого человека, а для планеты Земля в целом.

"Дерево, из которого срывают авокадо, очень капризное. Оно растет только в определенных условиях, боится ветра, контрастов температур и требует огромного количества воды для полива. Поэтому его выращивают в строго определенных регионах, но больше всего в Мексике, Бразилии и на Гавайях. Для этого вырубают деревья и используют всю доступную воду, чтобы вы получили этот продукт. Естественно, это имеет большое влияние на экологию. Можно провести аналогию между авокадо и пальмовым маслом, потому что нет ничего плохого в пальмовом масле, но для того, чтобы засадить пальмами участок и получить урожай, вырубают в огромном количестве тропические леса. Поэтому авокадо и пальмовое масло - близкие явления, они не вредны конкретным людям, но вредные для экологии", - резюмировал он.




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