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22 декабря 2019, воскресенье, 09:45 39
Жизнь 2019-12-22T09:45:01+02:00
Українські Новини
В США делают коктейль в виде малыша Йоды

В США делают коктейль в виде малыша Йоды

Валерия Драгомирова
США, Коктейль, Малыш Йода, Йода
Йода. Скриншот: YouTube/Looper Россия
Йода. Скриншот: YouTube/Looper Россия

В американском баре Sheridan, что в городе Миннеаполис, придумали коктейль в виде маленького Йоды. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на Mashable.


Йода - герой популярной саги о космических войнах. Сообщается, что коктейль сделан из джина, сока лайма, сиропа, вишни (для глаз) и бренди. Также дольки лайма использовали, чтобы изобразить уши, и закрепили их зубочистками.

Отмечается, что данный коктейль — временное предложение, а для того, чтобы его попробовать, нужно сделать предварительный заказ.

Автором напитка считается бармен Крис Хернер. Подают напиток в бокале для шампанского. Его ножка обернута салфеткой — как будто это одеяние будущего джедая.

 
 
 
 
 
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We’ve reached peak internet over here at the Sheridan Room with our #babyyoda gimlet.

Публикация от The Sheridan Room (@thesheridanroom)


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