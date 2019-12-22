В США делают коктейль в виде малыша Йоды

В американском баре Sheridan, что в городе Миннеаполис, придумали коктейль в виде маленького Йоды. Об этом сообщает "TheБабель" со ссылкой на Mashable.



Йода - герой популярной саги о космических войнах. Сообщается, что коктейль сделан из джина, сока лайма, сиропа, вишни (для глаз) и бренди. Также дольки лайма использовали, чтобы изобразить уши, и закрепили их зубочистками.



Отмечается, что данный коктейль — временное предложение, а для того, чтобы его попробовать, нужно сделать предварительный заказ.

Автором напитка считается бармен Крис Хернер. Подают напиток в бокале для шампанского. Его ножка обернута салфеткой — как будто это одеяние будущего джедая.



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