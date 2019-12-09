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09 декабря 2019, понедельник, 20:09 535
Политика 2019-12-09T21:15:02+02:00
Українські Новини
Дети в Черниговской области могли отравиться опасным растением

Дети в Черниговской области могли отравиться опасным растением

Анна Рудык
Отравление детей, Отравление, смертельное отравление
Отравление. Фото: pixabay
Отравление. Фото: pixabay

В Черниговской области двое детей, которые отравились, пришли в себя в реанимации. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области. 

Так, сообщается, что полиция расследует обстоятельства трагедии, в которой скончался один ребенок, а еще двое попали в реанимацию.

"Один мальчик умер, двое находятся в реанимации Черниговской областной больницы. После проведенного медиками комплекса реанимационных мероприятий жизни пациентов ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Как рассказали подростки, что во время игры на окраине села они съели корень растения, похожего на ядовитый борщевик, и запили его водой из реки. После этого всем стало плохо и дети были госпитализированы в больницу.

Открыто производство по статье 115 Уголовного кодекса (убийство) (традиционно в случае гибели -ред).

Полиция проводит досудебное расследование обстоятельств несчастного случая.

Как сообщали Українські Новини, в Херсонской области 5-ти и 3-х летняя девочки попали в больницу из-за отравления алкоголем.

А в Киеве ученик принес в школу медный купорос, отравились шесть детей.

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