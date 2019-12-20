У Києві палає багатоповерхівка: є загиблі

У Подільському районі Києва сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку, загинули дві людини. Про це повідомляє ДСНС в Facebook.

Повідомляється, що о 20:25 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у житловому будинку на Квітневому провулку.



На місце події негайно були направлені найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.



По прибуттю, вогнеборці встановили, що займання виникло в одній з квартир на 9-му поверсі і відразу почали евакуацію людей з верхніх поверхів.

О 21:19 співробітники ДСНС локалізували пожежу. Ліквідація загорання триває.

"За попередніми даними, під час пожежі рятувальники врятували чотири людини і 15 осіб евакуювали. Також під час розвідки в квартирі пожежники виявили тіла двох людей", - йдеться в повідомленні.

На місці задіяно десять одиниць основної та спеціальної пожежно-рятуавальної частини, а також 27 чоловік особового складу.

Причина загоряння встановлюється.



Як повідомляли Українські Новини, шість чоловік продовжують лікування в лікарнях після пожежі в одеському коледжі. В результаті пожежі 16 людей загинули і 31 постраждали.