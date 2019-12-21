Работа на Новый год: какие вакансии сокращаются к концу года и где можно заработать

Работа всегда будет актуальным вопросом для каждого человека, в особенности на грани старта новых 365 дней возможней для роста. Однако не каждая организация и предприятие разделяют это мнение, согласно статистике. Об этом рассказали эксперты из hh.ua.

Декабрь и январь традиционно считаются не лучшими месяцами для смены работы. В данный период компании заняты подведением итогов уходящего года, и составлением планов на грядущий год. И количество вакансий после них сразу может снизиться на 10-15%.

Но для некоторых это время является возможностью для того, чтобы подзаработать. Всегда есть опции для тех, кто ищет временную работу на зимние праздники. В общем положительная динамика в количестве размещенных вакансий в зимний праздничный период 2018-2019 гг. наблюдалось в таких сферах:

медицина

фармацевтика

наука

образование

начало карьеры, студенты

Кроме того, появляются предложения временной (проектной) работы для:

продавцов в магазине, специалистов торгового зала и специалистов выдачи товара

кассиров-операционистов

водителей и курьеров

еvent-менеджеров, промоутеров и визуальных мерчендайзеров

фотографов, аниматоров, дизайнеров

В абсолютном большинстве на такие позиции работодателей интересуют поисковики без опыта работы (70% вакансий) или с минимальным стажем (20% вакансий). А вот заработок будет зависеть в основном от количества отработанных часов. Например, за час раздачи листовок предлагают от 50 до 150 грн, за работу кассиром - от 40 до 70 грн или от 2500 грн, поварам - 60-100 грн, операторам call-центра - 40-50 грн.

Статистика востребованных вакансий на новогодние праздники

Ранее Українські Новини расскзали о том, сколько можно заработать, собирая урожай, а также о том, а также об актуальных вакансиях для студентов.