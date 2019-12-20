Биохимик из Вирджинии победила на конкурсе красоты "Мисс Америка-2020"

24-летняя биохимик Камилла Шриер получила титул "Мисс Америка-2020" с заявлением сломать стереотипы о том, что значит участвовать в конкурсе красоты. Об этом передает ВВС.

Согласно правилам и традициям, участницы готовят музыкальный номер, но 24-летняя Камилла Шриер продемонстрировала свой талант: научный эксперимент и бросила вызов стереотипам.

Камилла уже имеет две степени бакалавра наук и получает докторскую степень в области фармацевтики в Университете Содружества Вирджинии.

Девушка надела лабораторный халат и продемонстрировала судьям каталитическое разложение перекиси водорода.

"Я надеюсь сломать стереотипы о том, что значит быть мисс Америка в 2020 году", - сказала Камилла. И ей это удалось. Организаторы надеются, что подобные изменения побудят принимать участие в конкурсе больше молодых женщин, а сам он станет менее "традиционным".

Впрочем, на получение короны Камилла отреагировала вполне традиционно: обрадовалась и прослезилась.

Как сообщали Українькі Новини, ранее победительнице конкурса "Мисс Украина Вселенная" -2019 Анастасии Субботе отказали в получении визы в США для участия в конкурсе "Мисс Вселенная".

Также в 2018 году из программы конкурса "Мисс Америка" исключили дефиле в купальниках.