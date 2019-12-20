подписаться на рассылку
23.1 23.4
25.55 26.05
˟
  • Новости
  • Политика
  • Биохимик из Вирджинии победила на конкурсе красоты "Мисс Америка-2020"
20 декабря 2019, пятница, 19:08 436
Политика 2019-12-20T19:08:48+02:00
Українські Новини
Биохимик из Вирджинии победила на конкурсе красоты "Мисс Америка-2020"

Биохимик из Вирджинии победила на конкурсе красоты "Мисс Америка-2020"

Елизавета Кесельман
Мисс Америка, Биохимия, Конкурс красоты

24-летняя биохимик Камилла Шриер получила титул "Мисс Америка-2020" с заявлением сломать стереотипы о том, что значит участвовать в конкурсе красоты. Об этом передает ВВС.

Согласно правилам и традициям, участницы готовят музыкальный номер, но 24-летняя Камилла Шриер продемонстрировала свой талант: научный эксперимент и бросила вызов стереотипам.

 

Камилла уже имеет две степени бакалавра наук и получает докторскую степень в области фармацевтики в Университете Содружества Вирджинии.

Девушка надела лабораторный халат и продемонстрировала судьям каталитическое разложение перекиси водорода.

"Я надеюсь сломать стереотипы о том, что значит быть мисс Америка в 2020 году", - сказала Камилла. И ей это удалось. Организаторы надеются, что подобные изменения побудят принимать участие в конкурсе больше молодых женщин, а сам он станет менее "традиционным".

Впрочем, на получение короны Камилла отреагировала вполне традиционно: обрадовалась и прослезилась.

Как сообщали Українькі Новини, ранее победительнице конкурса "Мисс Украина Вселенная" -2019 Анастасии Субботе отказали в получении визы в США для участия в конкурсе "Мисс Вселенная".

Также в 2018 году из программы конкурса "Мисс Америка" исключили дефиле в купальниках.

Больше новостей о: Мисс Америка Биохимия Конкурс красоты

Архив
Новости
Мисс Америка-2020.Фото: hollywoodlife
Биохимик из Вирджинии победила на конкурсе красоты "Мисс Америка-2020" 19:08
Лотерея. Фото: reklamist.ck.ua
СМИ узнали, действительно ли закрылись игровые залы 18:52
Суд разрешил снять электронный браслет с Гладковского 18:40
Рада перенесла внедрение программы медгарантий для всех видов медпомощи 18:17
Оператор гослотерей "МСЛ" отреагировал на закрытие псевдолотерей 18:15
больше новостей
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
Аномальное тепло сменит похолодание: прогноз синоптиков на пятницу 23:25
Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное 08:09
Гривна продолжает расти в цене: рекордно низкий курс покупки доллара 06:00
"Газпром" готов компенсировать "Нефтегазу" $3 млрд путем принудительного взыскания арестованных активов, - источник 14:35
больше новостей
Арахамия собирает подписи "Слуг народа", чтоб в буфете Рады начали продавать спиртное 08:09
Приложение Пенсионного Фонда. Фото: Facebook/Пенсионный Фонд
Пенсионный фонд переходит в онлайн: все что нужно знать о новой системе выплат 06:45 Инфографика
На руках Парубия кровь Майдана - отец Зеленского спустя сутки попросил убрать эту фразу из своего интервью 10:05
Скриншот: youtube/ Я-UA ТВ канал
В Украине объявили победителей в восьми номинациях антипремии "Академическое недостоинство - 2019" 21:32
Лотерея. Фото: reklamist.ck.ua
Аваков поручил закрыть игорные заведения уже сегодня 12:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok