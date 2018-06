Вместо дефиле в купальниках конкурсантки будут участвовать в дискуссии с судьями.

Также организаторы "Мисс Америка" изменят правила проведения дефиле в вечерних платьях — участницам конкурса разрешат выходить на сцену в нарядах, которые они выберут сами и которые будут отражать их личный стиль, заявила Карлсон.

We're changing out of our swimsuits and into a whole new era #byebyebikini #MissAmerica2019 pic.twitter.com/pgyHotpoYz