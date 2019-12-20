Рада перенесла внедрение программы медгарантий для всех видов медпомощи

Верховная Рада перенесла внедрение программы финансовых гарантий медицинского обслуживания населения для всех видов медицинской помощи с 1 января на 1 апреля 2020 года.

За принятие в целом законопроекта №2428 проголосовали 297 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.



Согласно действующему закону "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", с 1 января 2018 года вводится реализация государственных медгарантий для первичной медицинской помощи, при этом в течение 2018-2019 годов реализация медгарантий постепенно вводится для других видов медпомощи, в том числе путем реализации пилотных проектов для соответствующих видов медицинских услуг, а с 1 января 2020 года - программа реализуется для всех видов.



Принятым законопроектом депутаты отсрочили введение программы медгарантий для других видов медпомощи до 1 апреля 2020 года.



Также законопроектом предусматривается установление льготного периода для преобразования учреждений здравоохранения из бюджетных учреждений в казенные и коммунальные некоммерческие предприятия до 31 декабря 2020 года.



Льготный период будет предусматривать освобождение от выполнения кредиторских обязательств при реорганизации и необходимости получения согласия на изменение должника в обязательствах, от необходимости проведения обязательной оценки имущества.



Также до 31 декабря 2020 года предусматривается упрощенная процедура передачи недвижимого имущества и возможность использования собственных поступлений для формирования уставного капитала образованных предприятий.



Как сообщали Українськi Новини, в ноябре Кабинет Министров одобрил программу медицинских гарантий.



Согласно решению правительства, с 1 января 2020 года продолжается финансирование из госбюджета медицинских услуг для предоставления первичной медицинской помощи.



В декабре 2017 года Кабинет Министров создал Национальную службу здоровья.



На Нацслужбу здоровья были возложены функции реализации госполитики в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания по программе медицинских гарантий, проведения анализа, мониторинга и прогнозирования потребностей населения в медуслугах и лекарственных средствах, а также заказчика медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий.