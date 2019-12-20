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20 декабря 2019, пятница, 18:17 297
Общество 2019-12-20T19:00:02+02:00
Українські Новини
Рада перенесла внедрение программы медгарантий для всех видов медпомощи

Рада перенесла внедрение программы медгарантий для всех видов медпомощи

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Программа финансовых гарантий, Медицинское обслуживание
Таблетки. Фото: pixabay
Таблетки. Фото: pixabay

Верховная Рада перенесла внедрение программы финансовых гарантий медицинского обслуживания населения для всех видов медицинской помощи с 1 января на 1 апреля 2020 года.

За принятие в целом законопроекта №2428 проголосовали 297 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно действующему закону "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", с 1 января 2018 года вводится реализация государственных медгарантий для первичной медицинской помощи, при этом в течение 2018-2019 годов реализация медгарантий постепенно вводится для других видов медпомощи, в том числе путем реализации пилотных проектов для соответствующих видов медицинских услуг, а с 1 января 2020 года - программа реализуется для всех видов.

Принятым законопроектом депутаты отсрочили введение программы медгарантий для других видов медпомощи до 1 апреля 2020 года.

Также законопроектом предусматривается установление льготного периода для преобразования учреждений здравоохранения из бюджетных учреждений в казенные и коммунальные некоммерческие предприятия до 31 декабря 2020 года.

Льготный период будет предусматривать освобождение от выполнения кредиторских обязательств при реорганизации и необходимости получения согласия на изменение должника в обязательствах, от необходимости проведения обязательной оценки имущества.

Также до 31 декабря 2020 года предусматривается упрощенная процедура передачи недвижимого имущества и возможность использования собственных поступлений для формирования уставного капитала образованных предприятий.

Как сообщали Українськi Новини, в ноябре Кабинет Министров одобрил программу медицинских гарантий.

Согласно решению правительства, с 1 января 2020 года продолжается финансирование из госбюджета медицинских услуг для предоставления первичной медицинской помощи.

В декабре 2017 года Кабинет Министров создал Национальную службу здоровья.

На Нацслужбу здоровья были возложены функции реализации госполитики в сфере государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания по программе медицинских гарантий, проведения анализа, мониторинга и прогнозирования потребностей населения в медуслугах и лекарственных средствах, а также заказчика медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий.

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