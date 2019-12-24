Рождественские безумства: самые "дикие" свитера для праздника

Одним из символов Рождества, как такового, в последнее время все чаще называют рождественские свитера. Их дарят близким и друзьям, наряду с носками и забавными кружками. Но, если у нас пока что это не вошло плотно в традицию, то в западных странах существует самый настоящий культ рождественских свитеров, который порой доходит до смеха и абсурда. О традициях самых сумасшедших и смешных свитеров к Рождеству узнавали Українські Новини.

Один из нашумевших за последнее время вязаных красавцев принадлежит дизайнерам бренда FUN Wear. Они умудрились создать продукт, который большая часть пользователей соцсетей назвала отвратительным и окрестила "самым ужасным свитером к Рождеству, который только можно придумать". Все дело в том, что на свитере дизайнеры изобразили Санта-Клауса, сидящего за столом перед дорожками кокаина, а копирайтеры, составившие описание к нему, еще и подлили масла в огонь, фактически, сделав рекламу наркотиков. На первый взгляд, изображение кокаина на свитере можно было бы принять действительно за снег, но намеки слишком очевидны, чтобы не понимать истинного заложенного смысла.

Свитер "Let it Snow!". Фото: amazon.in

Громкий восторг сумели вызвать своей необычной идеей и работники музея восковых фигур имени мадам Тюссо, которые однажды одели в очаровательно-сумасшедшие свитера всю королевскую семью. На экспозиции оказались не только Ее Величество Елизавета II, но и ее внуки, и даже любимый пес породы корги, которого тоже по случаю нарядили в забавный свитер.

В США культу рождественских свитеров поклоняются практически все. Можно сказать даже, что здесь устраивают негласные соревнования, пытаясь выяснить, чей же свитер будет самым нелепым и безумным. Конечно, существуют и такие умельцы, которые даже в таком деле, как рождественские свитера, умеют создать самый настоящий ажиотаж. Как, например, Дебора Роттам из Флориды. Эта одинокая мама стала едва ли не знаменитостью, благодаря тому, что изготовила несколько коллекций совершенно безумных рождественских свитеров. Среди ее лучших экземпляров свитера со сказочными и мультяшными персонажами, куклами и мягкими игрушками, украшенные мишурой и новогодними огоньками.

Голливудские звезды тоже не обходят стороной традицию надевать безумные свитера на Рождество. Так, например, в 2016 году актриса Вупи Голдберг создала целую линию таких свитеров, чтобы показать, что они действительно популярные и замечательные, а актер Райан Рейнольдс пострадал от розыгрыша своих коллег по цеху - Хью Джекмана и Джейка Джилленхолла. Те пригласили Райана на вечеринку свитеров, однако, безумный свитер надел только он. Райан принял шутку с должным чувством юмора, а в этому году привел своих фанатов в восторг тем, что организовал целую кампанию по сбору средств для больных детей с помощью своего знаменитого свитера!

Не теряют популярности и другие уродливые и нелепые свитера, которые продают в онлайн-магазинах накануне Рождества. В основном, их украшают рисунки сомнительного содержания - например, спаривающиеся олени, перевернутые снеговики или Санта в нелепых позах.

Свитер "Рик и Морти". Фото: amazon.com

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