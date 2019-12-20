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20 декабря 2019, пятница, 17:40 53
Технологии 2019-12-20T19:00:03+02:00
Українські Новини
Apple разрабатывает собственную спутниковую технологию

Apple разрабатывает собственную спутниковую технологию

Елизавета Кесельман
iPhone, Технологии, Спутниковые технологии
Iphone X.Фото: pixabay
Iphone X.Фото: pixabay

Компания Apple, которая ранее на своих картах указала Крым российским, начала разрабатывать собственную спутниковую технологию, с целью прямого получения данных с айфонов и других устройств собственного производства. Об этом передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что компания уже сформировала команду из инженеров для разработки антенн и аппаратов.

Как заявили журналисты, целью проекта является разработка технологии спутниковой коммуникации, которая сможет получать и отправлять данные напрямую на пользовательские устройства, в том числе айфоны, благодаря которой Apple сможет частично избавиться от необходимости ориентироваться на другие сети.

В Bloomberg пояснили, что речь может идти не о создании собственных спутников, а о разработке передатчиков или наземного оборудования, которое будет взаимодействовать с аппаратурой на орбите. Технологию могут использовать для передачи данных напрямую на устройства Apple или для объединения в единую сеть независимо от сотового оператора. Кроме того, технология может улучшить точность геолокации для карт.

Отмечается, что пока проект находится на очень ранней стадии. Над ним работает засекреченная команда, однако известно, что ее возглавляют бывшие руководители спутникового и космического направления Google Майкл Трела и Джон Фенвик.

Как сообщали Українські Новини, украинцы создали антирекламу Apple в ответ на карты с российским Крымом.

Также Apple изучает ситуацию с отображением Крыма как территории России.

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